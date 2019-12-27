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北市南港機廠社宅動工 擬113年完工入住

2019-12-27 14:55中央社 台北27日電

台北市都發局表示，位於忠孝東路7段附近的南港機廠社會住宅基地今天動工，預定民國113年5月完工、12月入住，提供1436戶，除社宅外，並設置青年創業共享辦公室等設施。

都市發展局舉辦「南港機廠基地社會住宅統包工程」開工典禮。都發局指出，南港機廠社宅鄰近南港車站，基地總面積為7萬餘平方公尺，未來將興建2棟27層建物，總預算新台幣73億元，目前也是北市單一基地最大戶量、最多戶數的社宅。

南港機廠社宅內部將設置多元化公共空間，像多功能活動中心、青年創業共享辦公室、環場活力跑道等，並納入綠建築及智慧建築概念。

都發局表示，南港機廠社宅總戶數為1436戶，目前規劃分為一房型1092戶（10坪至12坪）、二房型226戶（16坪至18坪）、三房型118戶（22坪至24坪）。

市長柯文哲出席開工典禮在致詞時說，南港機廠社宅有2項特點就是實踐青創基地及循環經濟，大樓的3樓至4樓將建置共享辦公室，作為新創業者或自由工作者共同辦公場域。

柯文哲指出，南港機廠社宅也是要推動循環經濟理念，並做示範基地，盼透過社宅，推動可回收建材與循環建材、廢棄物資源化、以租代買等策略，讓社宅資源可繼續循環再生及永續利用；社宅內規劃青創基地，預期可帶動年輕人入住，並間接協助年輕人創業，帶動周邊發展。

南港機廠創業綠建築

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