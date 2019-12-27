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淡海輕軌元旦起 上班等車縮短、下班尖峰延長至10點

2019-12-27 14:11聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

淡海輕軌12月23日通車屆滿周年，新北捷運公司表示，明年元旦起「上班等車縮短、下班晚歸免驚、假日出遊輕鬆搭」，上班尖峰時段將增班，從原本等6至12分鐘縮短為6至9分鐘；另下班尖峰時段也調整從原本晚上8點延長至晚上10點，假日出遊時段也有調整，每周雙向共增加42班次，提供更優質的輸運服務。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，明年元旦開始，為了讓通勤族更便利，將縮短尖峰時段的候車時間。

目前淡海輕軌平日尖峰時段為上午6點至8點，每6至12分鐘一班。年後新制的平日上班尖峰時段從上午6點24分起至8點止，候車時間全面縮短成6至9分鐘；下班尖峰候車時間仍維持12分鐘班距，但將從原本的下午3點至晚上8點，調整延長自下午4點起至晚上10點。

至於假日時段，為了疏運往來的旅遊人潮，12分鐘班距的尖峰時段也將從原本的下午1點到下午5點，延長至晚上8點。

新北捷運公司統計，年後班表不論平假日，單日雙向增加6班次，每周共增加42班次，希望能帶來更舒適便捷的搭乘體驗。

新北捷運公司表示，11月底推出的三款幾米主題列車，除了吸引遊客爭相造訪外，與幾米主題列車聯名推出的的飄浮城市、動物樂園以及奇幻森林淡海輕軌一日票，販售張數也即將突破5千張。

吳國濟表示，淡海輕軌通車至今已吸引近400萬人次搭乘體驗，淡海輕軌的運量目前穩定成長中，新北捷運公司持續運用大數據觀察乘客搭車狀況，依照民眾乘車需求進行班距與尖峰時段的調整。

淡海輕軌12月23日通車屆滿周年，新北捷運公司表示，明年元旦起「上班等車縮短、下...
淡海輕軌12月23日通車屆滿周年，新北捷運公司表示，明年元旦起「上班等車縮短、下班晚歸免驚、假日出遊輕鬆搭」。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌明年元旦起，上班尖峰（上午6點24分起至8點止）候車時間從原本每6至12...
淡海輕軌明年元旦起，上班尖峰（上午6點24分起至8點止）候車時間從原本每6至12分鐘一班，全面縮短成6至9分鐘。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌明年元旦起，下班尖峰候車時間仍維持12分鐘班距，但將從原本的下午3點至晚...
淡海輕軌明年元旦起，下班尖峰候車時間仍維持12分鐘班距，但將從原本的下午3點至晚上8點，調整延長自下午4點起至晚上10點。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌新北捷運

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