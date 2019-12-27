全台首場嘻哈路跑 明晚嗨翻淡海新市鎮

全台首場輕軌路跑明天登場，邀請跑者響應青春山海線綠色旅遊。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

新北市政府結合「淡海輕軌」在淡水區舉辦台灣首場「嘻哈路跑」，也是唯一「輕軌路跑」的「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」，明天下午4時在淡海輕軌崁頂站V11登場。

這是首度在淡水地區由政府單位主辦的大型路跑暨演唱會活動，不僅將新北市歡樂耶誕城的氛圍一路延伸玩到淡水，同時也期望透過本次活動帶動更多淡水地區的在地商機。

本次活動將齊聚全台2000名民眾來到淡海新市鎮，於下午4點從淡海輕軌崁頂站V11出發，沿著輕軌沿線邊跑邊玩出極具特色的雙心路線，全長9公里的路線上可以體驗與中華跑酷協會合作的街頭跑酷、在街道上與美女DJ Alyshia一起狂嗨舞動。

這場青春夜跑活動壓軸重頭戲由Julia吳卓源、BCW、草屯囝仔、吳霏帶來兩小時的嘻哈演唱會，嗨翻整個淡海新市鎮。

淡海輕軌於上週12月23日通車滿週年，通車至今已吸引近400萬人次前來搭乘體驗，因淡海輕軌的崁頂站目前是台灣鐵道最北端的車站，活動一開始將由侯友宜市長進行全台鐵道系統「最北車站」崁頂站的道標揭牌儀式，本次路跑特別結合最北車站的特色，讓跑友完賽後拿著特別設計的見軌獎牌與最北車站到著完賽證書一起與道標拍照打卡，淡海輕軌暨推出「幾米主題列車」成為打卡熱點後，最北車站也將成為另一嶄新的亮點。

為維護活動場域附近交通疏運，並保護交通安全，提昇交通運輸服務品質，新北市政府將於周邊各路段實施包含雙向全段、單向全段、外側車道彈性管制等各項交通管制及疏運措施，完整資訊請上粉專「旅跑新北」。新北市政府鼓勵所有來自各地的跑者，輕鬆坐輕軌來，「下車就跑，跑完上車」，共同響應新北綠色旅遊。

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「淡海輕軌x新北捷運」