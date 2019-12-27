親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

16歲女兒戀上20歲男大生 父親氣到殺男友割頸燒屍

LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

單車友私訊竹子湖派出所問路 警幽默回覆網笑翻

2019-12-27 09:42聯合新聞網 綜合報導

原PO貼出與員警的對話過程，令網友笑翻。圖擷自PTT
原PO貼出與員警的對話過程，令網友笑翻。圖擷自PTT
分享

民眾對於警察的印象多是嚴肅且正經的，但在提供民眾幫助時，部分員警還是會很熱心的解答，甚至有幾分幽默感，讓人感覺親切。一位網友發文分享，表示自己近期有意騎車去大屯山看夜景，但因為前陣子公路有發生崩塌，不確定能不能通行，因此他私訊竹子湖派出所粉專詢問，而對話過程一曝光後，許多網友對於員警的回覆相當震驚，直呼他太幽默了。

原PO在「批踢踢biker板」發文，他說自己原本有意在25日騎單車上大屯山看夜景，可是前陣子巴拉卡公路崩塌，如果使用Google map導航的話路線會導到三芝去，但他24日打開地圖導航路線的時候，又導回了原本的山路，因此讓他相當困惑，為了確認公路到底有沒有開通，原PO只好鼓起勇氣私訊目的地附近的竹子湖派出所粉專。

原PO客氣地問「你好！想請問現在巴拉卡公路是否可以通行呢？謝謝您～」結果員警幽默地寫道「現在still母湯です」，仔細一看才知道是用英日文加上網路用語回覆「尚未通車」，而原PO也立刻回覆「穴穴泥，You金價洗very幽默です」（謝謝你，你真的非常幽默），而這段對話紀錄事後也被原PO貼出，原本他打算詢問是否能透過其他方式上山，但網友們全都被員警的幽默回覆吸引。

許多網友紛紛留言，「竹子湖派出所的回覆太酷了吧」、「這什麼回覆啦，笑死」、「我覺得這樣回覆超級親民的」、「值班值到發瘋了嗎」、「這個派出所小編嗑了什麼」、「不錯耶，警員幽默回覆加分」、「警察好可愛啊，竹子湖讚讚」。

竹子湖警察大屯山單車

延伸閱讀

他曝越南妻子照片 網友驚艷：該買機票了

超像！男大生電繪周子瑜、太妍畫像 網友：太強...

搶修難度高！陽明山百拉卡公路崩塌 恐至明年1...

少女放學被載去看夜景 前男友想嘿咻不成變性侵

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

政務官輔選規約被爆修法放行 柯文哲：務實處理

2019-12-26 23:11

新莊停水近千戶 最快今下午2點復水

2019-12-26 23:38

三峽長者福音 來公共托老中心「抗衰老」

2019-12-26 23:36

林口國際媒體AB區 三井、東森得標

2019-12-26 23:35

春節10天 雙北計程車加收20元

2019-12-26 23:32

跨年 雙北公車延後收班 基隆加開14線班車

2019-12-26 23:25

黃國昌踢爆：國宅舊管塗漆矇混 北市府：調查究責

2019-12-26 23:13

新莊水管破管超過24小時 預計明下午2點恢復供水

2019-12-26 21:25

熱門文章

竹科人注意！竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調禁左轉時段

2019-12-26 12:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top