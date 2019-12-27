單車友私訊竹子湖派出所問路 警幽默回覆網笑翻

原PO貼出與員警的對話過程，令網友笑翻。圖擷自 PTT 分享 facebook

民眾對於警察的印象多是嚴肅且正經的，但在提供民眾幫助時，部分員警還是會很熱心的解答，甚至有幾分幽默感，讓人感覺親切。一位網友發文分享，表示自己近期有意騎車去大屯山看夜景，但因為前陣子公路有發生崩塌，不確定能不能通行，因此他私訊竹子湖派出所粉專詢問，而對話過程一曝光後，許多網友對於員警的回覆相當震驚，直呼他太幽默了。

原PO在「批踢踢biker板」發文，他說自己原本有意在25日騎單車上大屯山看夜景，可是前陣子巴拉卡公路崩塌，如果使用Google map導航的話路線會導到三芝去，但他24日打開地圖導航路線的時候，又導回了原本的山路，因此讓他相當困惑，為了確認公路到底有沒有開通，原PO只好鼓起勇氣私訊目的地附近的竹子湖派出所粉專。

原PO客氣地問「你好！想請問現在巴拉卡公路是否可以通行呢？謝謝您～」結果員警幽默地寫道「現在still母湯です」，仔細一看才知道是用英日文加上網路用語回覆「尚未通車」，而原PO也立刻回覆「穴穴泥，You金價洗very幽默です」（謝謝你，你真的非常幽默），而這段對話紀錄事後也被原PO貼出，原本他打算詢問是否能透過其他方式上山，但網友們全都被員警的幽默回覆吸引。

許多網友紛紛留言，「竹子湖派出所的回覆太酷了吧」、「這什麼回覆啦，笑死」、「我覺得這樣回覆超級親民的」、「值班值到發瘋了嗎」、「這個派出所小編嗑了什麼」、「不錯耶，警員幽默回覆加分」、「警察好可愛啊，竹子湖讚讚」。