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三峽長者福音 來公共托老中心「抗衰老」

2019-12-26 23:36聯合報 記者施鴻基／新北報導

新北市長侯友宜（前左2）昨和長者們一起體驗各項延緩衰老的復健運動。 記者施鴻基／...
新北市長侯友宜（前左2）昨和長者們一起體驗各項延緩衰老的復健運動。 記者施鴻基／攝影
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新北市政府社會局昨天在三峽成立佳醫公共托老中心，是全市第45家，也是市府和佳醫合作設立的第2家，未來將為長者打造延緩失能的公共托老中心；健康基金會董事長蘇秀鑾說，希望和市府共創幸福不孤老的城市，即日起招募長者參與，讓家庭照顧者有喘息機會。

三峽佳醫公共托老中心昨由市長侯友宜、社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋、蘇秀鑾、立委吳琪銘和市議員林金結、蘇泓欽、彭成龍、三峽區長陳文俊等人共同啟用，先由長照樂活推廣協會迎賓表演，接著眾人按下按鈕，「45」的數字緩緩升起，宣告開幕。

侯友宜說，新北到今年11月底止，65歲以上老年人口已達57萬4714人，占全市人口14.31%，「銀髮俱樂部」可提供長輩各類健康促進活動、預防延緩失能、共餐活動等；「日間照顧」則讓失智、失能長輩白天可以就近在公共托老中心參加活動，使子女得以安心上班，市府和民間合作打造智慧照顧，日後會愈來愈好。

他也和長者體驗各種延緩衰老的復健運動，並和長者們一起藍染DIY，品嘗專為長者規畫的「癒膳」食物，看老人如何享受吃的快樂。

三峽佳醫公共托老中心由佳醫健康基金會承辦，有日間照顧中心及銀髮俱樂部2部分，兼有護理之家、醫療和養護功能，服務對象除失能者，也運用Longgood 銀髮族體適能運動軟體、KneeHow（你好）智慧膝力環訓練及癒膳廚房，協助長者延緩身體退化，增進生活功能與社會參與度。

侯友宜衛生局

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