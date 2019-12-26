新莊水管破管超過24小時 預計明下午2點恢復供水

新北市新莊區福海街與新莊路口昨天上午11點發生自來水管破管，截至今天下午2點才找到滲水點，自來水水公司從昨晚8點起開始停水，已停水25小時，停水範圍包含新莊路、景德路、碧江街、武前街、利濟街、大觀街、思明街。

新北市消防局昨晚指出，自來水公司原本評估不影響附近住戶供水，但因支線制水閥無法關閉，決定關閉新泰路主幹管，以利管線開挖。

消防局指出，因在施工中有瓦斯洩漏，目前已止漏，造成修復時間延誤，預計將在明天上午10點時完成5公尺長的700mm自來水管修復，下午2點完成自來水用戶管200mm及150mm接回作業，恢復供水。

消防局表示，其餘管線單位包含台電、中華電信、寬頻固網、新海瓦斯等單位，在明天晚上9點前依序完成修復後，回填開挖路面，預定後天（28日）上午6點恢復通車。另外，目前停水戶數901戶，已在新莊路一帶完成設置7處供水站，（多設2處，新莊區新莊路496-1號、新莊區瓊泰路184號。）提供民眾取水使用。消防局、水利局及區公所持續在現場督促自來水公司縮短修復時程。