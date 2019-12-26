蘇巧慧邀學者談鶯歌地方創生 盼打造陶瓷工藝城

新北市立委蘇巧慧今天與台灣觀光地方創生協會舉辦「地方創生在鶯歌」座談，她表示，鶯歌20年前就已推動地方產業，為促進轉型，必須再往前走，未來要打造為世界陶瓷工藝城鎮。

民進黨新北市立委蘇巧慧今天邀國家發展委員會副主委郭翡玉、台北科技大學校長王錫福、新旺集瓷營運長許世鋼等人參與座談，從台灣政策方向、日本陶瓷與創生發展，及鶯歌如何突破困境等角度討論，多家鶯歌在地陶瓷及旅宿業者也與會交流，盼結合中央政府地方創生計畫，讓鶯歌文藝復興，再創高峰。

國發會副主委郭翡玉說明，地方創生盼以人為主題，發掘地方特色，創造在地永續產業，達到實質人口回流，均衡地方發展。且鶯歌陶瓷相較於其他地方已有很好基礎，發展可期。

王錫福說，自己是陶瓷科系出身，曾任台灣陶瓷學會理事長，北科大未來將整合學校建築、規劃、設計、文創、企管等科系，協助鶯歌提升產業技術與品牌規劃，讓在地產業轉型升級。

作家林凱洛介紹日本地方創生案例時說，地方創生重點是如何建立地域品牌，如日本佐賀的有田燒發展至今已有400年歷史，近代有田燒遭遇與鶯歌類似問題，包含生活習慣使銷量下滑、工匠技藝傳承產生斷層、地方人口流失嚴重等。

她指出，有田燒因此開始多面向深化地域品牌，持續辦理140年歷史的有田陶器市活動，發揚街道文化歷史景觀，並盤點空屋媒合外地青年移入經營，導入國際與現代設計思維，每年吸引百萬觀光人次，值得鶯歌借鏡。

許世鋼則認為，鶯歌不需要「創生」，因為鶯歌已創生過了，反而需要帶入新氣象。目前雖然遭遇包含工匠人才斷層、廉價進口商品氾濫、廠商數量與規模萎縮等問題，但仍存在許多機會。

許世鋼說，曾有設計人到鶯歌，但因經營不易大舉退出，他認為，品牌操作不如想像容易，希望未來學研單位能協助提升在地產業的材料應用與技術，運用鶯歌完整產業鏈，辦理在地文化活動，推動文化教育與觀光體驗，才能真正為鶯歌帶來新生。