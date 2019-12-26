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小心網購化妝品 新北衛生局抽驗竟3成4不合格開罰

2019-12-26 19:42聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」等4大類化粧品，抽驗品質及外包裝標示，50件中有17件不符規定，不合格率高達34％，已分別依化粧品衛生管理條例及化粧品衛生安全管理法規裁處，或移請所在地衛生主管機關追辦。

衛生局表示，抽驗時依產品的風險特性檢驗品質項目，如特定用途化粧品檢驗防曬成分及止汗成分、彩粧類檢驗重金屬及微生物、香氛類檢驗塑化劑及甲醇、美髮系列檢驗類固醇及黃樟素，結果驗出內容違法，連同標示查核不合格共有17件不符規定。

17件違規產品中，特定用途化粧品有8件不合格，違規率最高的是未經核准即輸入併無中文標示的「止汗劑」及「防曬噴霧」，如蝦皮網購的「SHISEIDO資生堂滾珠式無香薄荷清涼止汗劑」為例，該產品被驗出含止汗制臭成分，但未經核准即輸入販售且外包裝也沒有中文標示，被裁處2萬元並責令廠商回收下架。

彩粧類、香氛類及美髮系列化粧品則有9件不合格，全數為標示不完整及涉及誇大，如Pchome販售的「Dr.FORHAIR頭皮豐盈養髮液」，宣稱「減緩現代人因外在因素而掉髮症狀」涉及誇大，依化粧品衛生管理條例第6條裁處1萬元。

另外YORE惜昔香官網販售的「好野複方純露」，製造場所竟未完成工廠登記，違反化粧品衛生安全管理法第8條規定，已移請所在地衛生主管機關處辦。

衛生局指出，自2021年7月1日起，國內、外化粧品製造或輸入廠商在產品流通前都必須完成產品登錄，且販售未經核准的特定用途化粧品，如防曬劑、牙齒美白劑等，可依化粧品衛生安全管理法第23條最高裁處100萬元，並可按次處罰。如製造場所未完成工廠登記，最高可裁處500萬元，並可按次處罰。

衛生局提醒消費者，網購化粧品時要「停、看、聽」。先瞭解管理相關規定，辨別是特定用途化粧品或是一般化粧品；仔細看是否有完整的中文標示，如品名、製造或進口商的名稱及地址、許可證或核准字號、全成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期；不聽信誇大不實或有醫療效能，以確保安全及自身的權益。

新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」...
新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」等4大類化粧品，抽驗品質及外包裝標示，50件中有17件不符規定，不合格率高達34％。圖／衛生局提供
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新北市衛生局針對網路販售4大類化粧品抽驗，其中Pchome販售的「Dr.FORH...
新北市衛生局針對網路販售4大類化粧品抽驗，其中Pchome販售的「Dr.FORHAIR頭皮豐盈養髮液」，宣稱「減緩現代人因外在因素而掉髮症狀」涉及誇大。圖／新北市衛生局提供
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新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」...
新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」等4大類化粧品，抽驗品質及外包裝標示，50件中有17件不符規定，不合格率高達34％。圖／衛生局提供
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新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」...
新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」等4大類化粧品，抽驗品質及外包裝標示，50件中有17件不符規定，不合格率高達34％。圖／衛生局提供
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新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」...
新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」等4大類化粧品，抽驗品質及外包裝標示，50件中有17件不符規定，不合格率高達34％。圖／衛生局提供
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新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」...
新北市衛生局針對網路販售「特定用途化粧品」、「彩粧類」、「香氛類」及「美髮系列」等4大類化粧品，抽驗品質及外包裝標示，50件中有17件不符規定，不合格率高達34％。圖／衛生局提供
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衛生局防曬

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