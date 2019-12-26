誠萱基金會5年455萬獎學金 幫新北高工培育國手

誠萱社會福利基金會今捐贈新北高工70萬元，作為獎助學金幫助弱勢及表現優異的學生，也鼓勵優秀技職選手，其中不乏為國爭光的國手。誠萱連續5年已累積捐助455萬元現金，造福超過800位學生。

台灣豐田產業機械公司董事長、誠萱基金會董事長黃志誠，自2015年成立誠萱基金會，就連續5年幫助新北高工家境清寒、弱勢學生改善經濟狀況，也獎勵在實習技能、技藝／能競賽、專題競賽及取得技能檢定證照乙級等的學生在技職領域精益求精。

今年獲得第45屆國際技能競賽資訊3職類的3位正取國手、亞洲盃技能競賽5位國手、108學年度全國高中職學生技藝競賽11位金手獎及5位優勝學生，都曾獲得獎助學金。

誠萱基金會董事劉慶堂說，現在業界缺技術人才，加上少子化，為了鼓勵青少年學生們往技職體系發展，大全彩藝及誠萱基金會這幾年捐助多所技職學校，希望能藉此培育技職人才，尤其是技職術科成績優異、品德健全的清寒學生。

新北高工校長林恭煌表示，因應未來新興產業趨勢及與產業接軌，汽車科多年來透過與台灣豐田產業機械公司與和泰汽車進行產學合作，讓企業看見新北市技術型高中學生的努力與實力。