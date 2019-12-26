平溪推峭壁精靈觀光 出吊車復育百合

平溪區紫東社區出動兩台吊車，里民帶著豔紅鹿子百合苗、土壤，找尋峭壁上的凹槽，塞土種植。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 平溪區紫東社區今(26)日趁著好天氣，出動兩台吊車，在東勢里白鷹石對面的峭壁上，復育當地特有種的豔紅鹿子百合，里民帶著百合苗、土壤上吊車，找尋峭壁上的凹槽，塞土種植，希望讓繽紛的峭壁精靈，重回原生地，恢復往日美麗的自然景象。

宗聖基金會董事長王聖雨表示，由於溫度、濕度適合，平溪區早年到處可見岩壁上的豔紅鹿子百合，但因為開路等環境破壞，峭壁精靈至今已被國際自然保育聯盟列為嚴重瀕臨滅絕植物，東勢里紫東社區復育百合的行動已邁入第五年，今天特地舉辦「峭壁精靈重回原生地」的活動，希望讓往日的繁花美景能再度重現。

這次紫東社區與宗聖基金會合作，找來兩台吊車，讓里民上到峭壁上去種植百合苗，帶著泥土緩緩上升，里民拾起鐮刀、鋸子處理岩壁雜草，空出豔紅鹿子百合的生長空間，在岩壁凹槽間鋪上泥土，並插上百合苗，期望這些峭壁精靈能順利成長開花，綻放天使翅膀。

東勢里長李明宏表示，目前岩壁上的百合將由附近的藍鵲咖啡，代為照看其生長情形，前來的遊客在品嚐咖啡的同時，不妨也能來觀賞在地獨特的生態，豔紅鹿子百合會在每年的八九月開花，白皙的花瓣上點綴著有如小鹿斑紋的紅點，花香清幽，期望成為在地的觀光特色，讓美好的生態景緻豐富假日時光。