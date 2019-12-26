獨力撫養患病母弟 女大生「撐不下去」培力園急伸援手

「我要扶養弟弟，要負擔家裡開銷，我需要收入，有時候我真的覺得撐不下去了」，20歲嘉嘉的母親罹患思覺失調症、弟弟有身心障礙，念大學夜間部的她一肩扛起房租、生活費和自己的學費；但她除了努力讀書的獎學金、微薄補助外，沒有別的收入，新北市少年培力園協助她技職培訓，希望能幫助她經濟自立。

新北市社會局委託社團法人更生少年關懷協會辦理「新北市少年培力園」，開辦第五年服務青少年超過6萬7千人次；社工看見青少年因家庭困境、學習意願低落等因素而有提早進入就業市場需求，為協助青就業、提升職場競爭力，培力園從職涯探索講座逐步發展至正式成立文創職培空間，盼透過技職培育，助弱勢少年自立。

培力園社工近期輔導20歲女大生嘉嘉，嘉嘉來自父母離婚、要扶養媽媽和弟弟的單親家庭；她向社工泣訴「為什麼是我、為什麼媽媽會這樣」，她很容易焦慮，因為當她辛苦了一天，回到家還要面臨鄰居抗議媽媽到處敲門，擾亂他們生活；進入家門，媽媽又懷疑里長圖謀不軌，背負著媽媽和弟弟的責任，她常常在深夜哭泣。

嘉嘉除了要支撐家庭，因罹患思覺失調症的母親沒有病識感，以至於很多單位無法有效介入處理；母親甚至會打給她質問是不是跟社工師、醫生亂講話，如何與醫療體系窗口聯繫，彙報母親近況、讓母親就醫、服藥，信任醫療人員，也讓她備受疲勞轟炸。

當與社工諮商、提起家裡的狀況時，嘉嘉難掩痛苦的情緒，不時落淚，表示很無助、很累，她說很多次都覺得「再也撐不下去了」，常常哭到天亮，但為了家人，也只能收拾心情，洗把臉再繼續撐下去，堅強面對，回到崗位上繼續半工半讀。

在社工的關懷安慰下，嘉嘉獲得一點小確幸就會很感動，表示感謝讓她有支撐堅持下去的動力；她說「壓力真的很大，當同學在聊自己有多累的時候，心裡都在想『你們能想像我的生活嗎』？」除了社工外，她很少跟人說自己的狀況，都用笑容隱藏背後的傷痛。如果她沒到培力園，社工也會關心嘉嘉是否又哭到天亮，精神狀況不佳、太疲累。

培力園主任莊宛蒨指出，嘉嘉時常要強忍情緒，遊走在可能隨時爆發的狀況，目前希望協助嘉嘉能找到適合的紓壓管道，鼓勵她與朋友出去逛街，多休息、畫漫畫等休閒活動；社工很欣慰能夠開口尋求協助，而不是一個人承受這麼大的壓力，並指出嘉嘉在分享時，常深刻感受到她的無力與無助。

培力園也輔導17歲的阿好，他的父母因為吸毒入獄，他從國中就不愛讀書，蹺課都去跑陣頭，勉強讀了高中也因沒興趣，還是休學去工廠工作；阿好15歲的弟弟小見同樣對讀書沒興趣，跟著哥哥到培力園接受社工協助，學習烘焙，小見說「國中生很難找工作，來這裡能學到技術還有生活費可以賺，這是我需要的。」

16歲的小花來自單親家庭，她不愛讀書，但媽媽逼課業逼很緊，導致她反抗逃家，當了一年小遊民，逃家、失聯，培力園社工花了很大力氣把孩子找回來，她說「我不想升學，但我也不知道要做什麼。」現在小花國中肄業，在培立園學習烘焙；從叫貨、盤點、備料、清潔、接單、DM設計行銷、產品研發，都要學習。

社工指出，接受輔導的少年常說「讀書有什麼用」、「我不知道要做什麼」、「之後要跟我哥一起做油漆，自己當老闆」、「我要跟我爸媽一樣去工地，賺比平常時薪還多…」，她們會幫助這些孩子在培力園打工，進行技職培訓，學習烘培及雞蛋糕販售等，如胖卡餐車的經營，從開店到打烊都要學習，如何分工、物品管理、收入清點、自己去存錢等。

培力園主任莊宛蒨表示如給孩子魚，不如給孩子釣竿，弱勢少年的生活壓力除了課業、人際、個人情緒外，最大的仍是經濟與家庭；培力園帶領少年們從技術培訓開始，建立自我成就並重建個人信心、累積其經濟力、進而發展對未來的探索等，對少年而言，每一步都是新一階段的成長，並且極其重要。

位於新北市泰山區的少年培力園三樓空間原為少年自立宿舍，目前轉型為少年創意培力實驗基地（Pilot Hub），該空間由合亦室內設計公司協助施作，規劃有兩個區域：由聯詠愛心詠續基金贊助支持的「聯詠烘焙坊」將以餐飲培力為主，未來將培訓青少年取得飲料調製、咖啡師等證照，並持續辦理咖啡拉花、寵物輕食、手作烘焙等課程；文創工作室擬持續發展寵物衣飾、並規劃進行金工、精油調製等文創職培系列課程。