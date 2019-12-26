大車匯入好危險 汐止大同路要畫雙白線

汐止大同路一段靠近南陽橋，大車進出頻繁，經常發生車禍意外，相關單位人員會勘，決定畫設雙白線改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止大同路一段靠近南陽橋，因一旁預拌水泥廠，大車進出頻繁，再加上大同路上原本車流量大，經常發生車禍意外，所以，今(26)日相關單位人員會勘，因為大車經常直接跨越三個車道到內線，決定畫設雙白線改善。

市議員廖先翔表示，大同路交通非常的壅塞，尤其是從新台五路到南陽街這一段，有很多民眾常在反應在這邊常有大車從這邊出入會影響交通的安全，在昨天也在這邊發生擦撞的意外，所以我們趕快辦一個會勘看就現況趕快來解決。

市議員周雅玲服務處主任林三吉指出，靠近南陽橋這一段，車子更很多，一旁從預拌混泥廠出來的大車要匯入大同路不容易，如果要跨越兩線道直接到內線，因為，大車一出來停等在車道上經常造成堵塞，引起民怨，也經常發生車禍事故，雖然，之前會勘畫了黃色網狀線，效果似乎有限，還是經常有意外發生，所以，也討論在內線道畫設雙白線，禁止跨越，並且也請水泥廠是不是也派人指揮。

廖先翔說，那我們評估因為這邊有一個水泥場，車子想要在前方南陽街口回轉，所以，他會直接橫跨三個車道，到內側車道，但這是非常危險的，所以，建議在內側車道畫雙白線，另外，廠商也希望是不是能夠增設交通號誌，則請相關單位再進一步評估。