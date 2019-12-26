資源教室增隔音牆 鄧公國小上課不互擾

鄧公國小資源班經新北市議員鄭戴麗香協助之下，增設了隔音牆，上課不受干擾，孩子學習效率大提升。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 資源班的孩子學習需要更多的專注，以往鄧公國小資源班的學生在分組教學時，兩組之間都只有拉簾相隔，隔音效果不好，老師相當頭痛，經新北市議員鄭戴麗香協助之下，教室裡增設了隔音牆，上課不受干擾，孩子學習效率大提升。

鄧公國小校長謝芳儒表示，資源班有時需要分組教學，兩組共同使用一間教室時，常常會應用拉簾將教室一分為二，不過隔音效果不好，兩組師生上課彼此干擾，孩子的課程吸收也受到影響，這學期在市議員鄭戴麗香的協助之下，資源班教室裡增設了隔音牆，還有漂亮的教具收納櫃，煥然一新的環境，讓需要專注學習的孩子學習成效提升，資源班教師更是上起課來輕鬆不少。

雖然資源班教室裡學習的孩子是校園中的少數，不過這群學生在學習的道路上卻必須付出更多的心力，需要特殊的教學方式，更要專注不受干擾的學習場域，為此市議員也來關心設備的使用情況，而資源班的孩子們看到一直關心自己的議員阿姨可是相當開心，獻上大家一起手繪的感謝狀，童趣的表達感謝。

市議員鄭戴麗香說，孩子的教育不能等，從過去為鄧公國小爭取廁所翻新，讓小朋友上廁所不怕黑黑髒髒，這學期再為資源班教室設備增設，關注著孩子們的學習，作為孩子們堅強的後盾，只要有需要都要盡力爭取，也期待為學生們挹注更多的資源，讓學習更有效率。