長庚口足畫家10周年展 突破逆境、彩繪人生挑戰極限

長庚紀念醫院聘任口足畫家今年邁入第10年，即日起日至30日於林口長庚紀念醫院復健大樓一樓大廳，舉辦「突破逆境、彩繪人生－長庚紀念醫院口足畫作10周年展」。

日前辦理畫藝指導課程及開幕活動，為鼓勵畫家持續精進畫藝，邀請西畫家林聰明老師指導，增加畫家學習機會。

長庚表示，這次醫院辦口足畫家作品展覽，藉由畫家自身的生命經驗鼓勵治療中的病患，開幕活動當天還安排「匯集愛心、照亮生命」活動，邀請貴賓與畫家寫下暖心祝福卡片，給在逆境中的人正向力量。

口足畫家是一群身體嚴重殘障的藝術畫家，畫家們多因先天畸形、疾病或遭受意外重創而喪失雙手功能，進而以口或足持筆作畫。

長庚紀念醫院表示，秉持著取之社會、用之社會的精神，長期關懷弱勢族群，自98年起迄今共聘任32位畫家，收藏約2200餘幅作品，畫作懸掛醫院各角落，鼓舞許多病患及家屬，同時也讓身障畫家有穩定的收入來源，達到身障者自立生活的目標。

每一位畫家的故事都是感人的生命樂章，透過其對生命的體悟轉換成藝術創作的基石，畫作中細膩的線條與濃烈的色彩展現對生命的熱愛，每一幅作品都是嘔心瀝血的結晶。

口畫家陳華國在19歲那年發生一場嚴重的車禍致頸部以下全癱瘓，過去他不願面對現實的改變，但一路上有許多人對其伸出援手，讓他在繪畫中重新找到生命的出口。

他相信沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人。透過這次的活動，他在卡片中祝福所有傷友勇敢面對人生挫折，為自己創造機會、朝著夢想前進。