林口媒體園區A、B基地 三井、東森得標

新北市「林口國際媒體園區招商案」日前評選，由三井不動產及東森國際得標，分別取得A基地與B基地50年的地上權，將有集合數位娛樂、科技媒體、商場美食的複合型媒體影視聚落。

林口國際媒體園區基地占地約10公頃，緊臨機場捷運線A9「林口」站，招商案共有A、B、C、D四塊基地，採複數決標方式辦理。

新北市經發局表示，新北影視城第一期是民視與TVBS基地，第二期A基地由三井加碼投資，B基地由東森取得，林口將成為集合最多媒體集團所在的影視區塊，媒體群聚效應有望浮現。

林口是三井不動產來台灣的發跡地，這次加碼投資取得緊鄰三井OUTLET、占地2.75公頃的A基地，以「Linkou Innovation Portal 林口新門戶、創意新入口」理念，除將台灣第一個OUTLET內容及項目加深加廣以外，也引進國際級親子數位娛樂與多媒體互動體適能設施，將完整串聯機捷A9站至林口中心商業區的商業娛樂廊帶。

東森國際公司取得2.17公頃的B基地，將以「科技領航」、「文創樂園」、「時尚樂活」概念，打造「國際媒體新地標」，除作為東森集團企業總部外，也朝向影視產業製造基地、流行文化showcase、智慧文化孵化器等全方位規畫，同時引進星級旅館。

另提供影視產業關聯產業、數位新媒體前後製產業進駐，包含AI與大數據的運用、VR、AR特效、動畫、音效等技術，以利媒體產業轉型，為影視產業帶來發展影響力。