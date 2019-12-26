造福汽機車族！北市路邊停車優惠延長半年

台北市政府為落實智慧城市政策，停管處近年陸續推出「智慧支付繳納路邊停車費享9折優惠」及「路邊機車自主開單繳費折5元優惠」，鼓勵民眾使用手機智慧支付，原預計2優惠至年底結束，但停管處今宣布優惠加碼延長半年至109年6月30日。

「智慧支付繳納路邊停車費享9折優惠」自去年7月上路，優惠推出前，民眾手機繳費比例6.17%，現在使用率上升至20.08%，成長逾3倍，加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例已達37.84%，由於優惠活動奏效，停管處經評估後將延長活動期間，希望更多民眾響應。

另外，停管處7月針對北市收費機車格推自主開單繳費，使用民眾可享5元折扣，其中停管處10月中推出一波自主開單「每單只收1元」的殺手級優惠，也讓民眾使用率一度上升至約6％，目前使用率則約4％，為加強推廣力道，優惠時間同樣延長至明年6月30日。

停管處營運科長羅至浩表示，使用智慧支付民眾可以省去臨櫃繳費、忘記繳費等困擾，延長優惠活動時間後，期望能讓路邊停車費的非現金支付比例突破4成，也讓更多民眾了解機車自主開單繳費，並透過掛宣導吊牌、媒體宣傳和廠商現場教學等方式，積極推廣智慧支付。

停管處說明，活動期間民眾使用「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「friDay錢包」、「車麻吉」、「ezPay簡單付」、「台北富邦銀行」、「嗶嗶繳」、「LINE Pay」、「停車大聲公」等APP繳納路邊停車費即可享有9折優惠。