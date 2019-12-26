新北首座新版太陽能電子智慧站牌 板橋亮相

新北市第一座「新版太陽能電子紙智慧站牌」後天將在板橋區國泰街口站亮相，外觀設計走現代化簡潔流利風格，顯示器採用電子紙可低耗電量，在無日光狀態下，可維持設備運作達20天以上。

智慧站牌是獲取公車到站資訊最快捷方式之一，但新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，部分公車站以及偏鄉地區受限於接電困難，智慧站牌不易建置，因此向交通部公路總局申請「公路公共運輸多元推升計畫」經費補助，試辦太陽能電子紙智慧站牌。

林詩欽表示，這次新版的太陽能電子紙智慧站牌是檢討了去年度試辦結果，提升電池、太陽能板、電池監控等各項設備規格，外觀設計走現代化簡潔流利的線條風格。

智慧站牌顯示器採用近年新興科技的電子紙，且太陽能更具有節能省電效果，在無日光狀態下，可維持設備運作達20天以上，相較於傳統LED有低耗電量的優勢，也可搭配文字或圖形顯示到站時間、政令宣導等資訊，多元呈現。