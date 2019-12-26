黃國昌爆國宅舊管線塗漆假冒 北市府：違規若屬實可求償

時代力量立委黃國昌今天在臉書發文踢爆，台北市政府針對國宅的採購維修標案，定期編列數百萬元的預算執行，但他接獲檢舉，有廠商依約應該更換疏通的管線，結果沒疏通也沒更換，直接上漆，偽裝成已經換成橘色新管，質疑弊端叢叢，把納稅人當「盤子」。

對此，台北市都發局回應，目前正在現勘釐清中，稍後有完整新聞稿回應，但若確定得標廠商的違規屬實，最重可停權及求償。

台北市共計21處國宅，但時代力量立委黃國昌今於臉書發文踢爆，指他上周接獲檢舉，北市府針對國宅的採購維修標案，有廠商依約應該要更換疏通的管線，結果沒疏通也沒更換，直接上漆，偽裝成已經換成橘色新管，而該廠商近5年共取得都發局11件類似標案，遍及整個台北市。

黃國昌表示，他一開始難以相信有廠商敢搞得這麼離譜，前天深夜進行實地查訪，沒想到竟然是真的，原來應該換成橘色新管，根本沒有換，現場還真的是舊的管子塗上橘色的漆，表面漆掉了就現出原型。

黃國昌質疑，這種工程品質怎驗收完成？前天辦公室發文給台北市都發局，要調取標案完整的履約與驗收報告，結果台北市都發局竟無法提供，他決定找內政部營建署現地會勘。

稍早黃國昌臉書也貼出延壽國宅的現勘影片，從畫面中，黃國昌詢問「這（管線）新的還舊的？但刮起來就不是橘色的管子阿」、「這是塗油漆、看起來像橘色的管子，現實上就不是橘色的管子，我應該沒有講錯吧？」，現場人員也當場坦承「沒有錯」。

對此，台北市都發局受訪解釋，由於國宅屋齡老舊，管線水電會有問題，每年針對21處國宅，會按區域分成3項標案，都是進行管線汰換修繕，且依照採購程序完成發包。