北市燃氣熱水器更換補助 明年1月申請、每戶3000元

北市109年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於明年元旦起受理，補助名額共計481戶，每戶補助新台幣3000元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市消防局今天表示，109年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於明年元旦起受理，補助名額共計481戶，每戶補助新台幣3000元，以北市低收入戶為優先對象，額滿截止申請。

北市消今天發布新聞稿表示，有鑑於台北市近3年來有23起因燃氣熱水器造成一氧化碳中毒災例，釀4人死亡、71人受傷，分析災例原因多為燃氣熱水器安裝不當而導致意外頻傳，顯現居家防範一氧化碳中毒仍是冬季維護居家安全的重點工作項目。

為提升台北市市民的居家安全，北市消表示，109年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於明年1月1日起受理，補助名額共計481戶，每戶補助3000元，並以台北市低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請，市民可透過北市消線上QR code查詢剩餘補助戶數及申請進度。

北市消說明，這次補助對象為經局內派員居家訪視，確認有屋外型（RF式）熱水器裝設於屋內，或加蓋陽台及半密閉自然排氣型（CF式）熱水器未裝設或裝設錯誤的排氣管等，不當安裝情形導致有一氧化碳中毒疑慮者，即符合申請補助資格。

此外，北市消呼籲，民眾安裝或遷移熱水器時，應選擇有合格證書的承裝業，及其所屬的合格技術士進行安裝，才能確保居家熱水器安全，也請民眾若發現無合格證書或不當安裝的業者，立即向北市消檢舉，一旦查獲違規安裝，將依消防法及消費者保護法予以嚴格處分，並上網公布違規承裝業資訊，落實燃氣熱水器承裝業安全管理。

北市消提醒，民眾安裝燃氣熱水器要注意五要原則，包括「要保持環境的通風」「要注意平時的檢修」「要使用安全的熱水器品牌」「要選擇正確的型式」「要注意安全的安裝」。