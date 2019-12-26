北市與台大合作 成立國內首座教學醫院級動物安養機構

北市動物保護處輔導台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院成立國內首座教學醫院等級動物安養機構，今天揭牌啟用，有寵物中西醫整合物理復健醫療、日間照護等服務，可供飼主喘息，並提供民眾家中毛孩更專業的復健、安養照護。

北市府105年8月通過台北市動物安養輔導辦法後，陸續輔導動物醫院與特定寵物業者成立動物安養機構，供業者申請人員、場地與設施補助，提供寵物長期安養照護服務給有需要的飼主。

動保處表示，台大動物醫院是國內動物臨床醫療最完善的教學醫院，今年配合加入動物安養機構行列，特別成立復健及整合醫學科，提供專業復健照顧，推出「長期安養」、「日間照護喘息服務」與「中西醫整合物理復健醫療」等3大醫療特色。

台大動物醫院長季昭華指出，「長期安養」針對民眾家中非急重症而須接受安養照護的毛孩，可安置在機構，飼主則可約期探視；「日間照護喘息服務」主要服務對象為上班族或短期外出的飼主，毛孩於每天早上9點到下午5點可到院搭配復健、運動等治療寄放，進行日間照顧；「中西醫整合物理復健醫療」除固有復健醫學的水療、電療、雷射外，另也有中獸醫學的針灸、艾灸、推拿、中藥等療法來增進療效。

有30年獸醫臨床經驗的北市議員楊靜宇則指出，過去貓犬壽命能超過10歲以上就很不容易，如今因飼主觀念、醫療技術進步，讓貓犬寵物平均壽命增為15到18歲；而農委會也推估全台貓犬數量2020年下半年將超過290萬隻，教學醫院等級的動物安養機構很符合社會期待。