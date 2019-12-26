新莊自來水管漏水 已停水15小時影響近千戶

新北市新莊區福海街與新莊路口昨天上午11點發生自來水管漏水，自來水公司原本評估不影響附近住戶供水，但至今天為止尚未找到滲水點，從昨晚8點起開始停水，目前已停水15小時，估計新莊住戶約1千戶停水。由於漏水路段位於新莊老街，地面為花崗石硬鋪面，下層又是鋼筋混凝土，增加施工難度，預計最快在今晚11點恢復供水。

水利局表示，自來水公司研判疑似直徑70公分的水管漏水，原預計在昨日晚上8點開挖搶修，預計今日早上8點完成修復，但因找不到滲水點，目前擴大開挖，進而找出破管、更新，消防局指出，自來水公司原初步判定不影響民生供水，但因支線制水閥無法關閉，決定關閉新泰路主幹管，以利管線開挖。

工務局表示，目前市府團隊及自來水公司仍持續開挖尋找漏水點中，將視搶修狀況決定恢復通水時間，預計最快今晚11點供水，但由於漏水路段位於新莊老街，地面為花崗石硬鋪面，下層又是鋼筋混凝土，開挖非常困難，也增加施工難度，自來水公司持續擴大開挖範圍，找尋漏水點中。

現場從昨晚9點進行開挖作業，新莊區長朱思戎與市府人員皆在現場督導。停水範圍包含新莊路、景德路、中正路、新豐街、武前街、碧江街、大觀街、福海街、新泰路、瓊泰路、中港路、建中街、建興街、新興街、泰豐街，目前在新莊路及豐年街口、福海街及景德路口執行交通管制，請民眾提前改道。