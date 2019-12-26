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新北三峽佳醫公共托老中心成立 全市第45處

2019-12-26 12:11聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市府今天在三峽成立全市佳醫公共托老中心，是全市第45家，也是市府和佳醫合作設立的第2家，未來將長者打造延緩失能的公共托老中心。健康基金會董事長蘇 秀鑾說，希望能和市府共創幸福不孤老的城市，即日起招募參與長者。

三峽佳醫公共扎老中心啓用儀式由市長侯友宜、社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋、蘇秀鑾、立委吳琪銘和市議員林金結、蘇泓欽、彭成龍、三峽區長陳文俊等人參與，先由長照樂活推廣協會迎賓表演，接著眾人按下按鈕宣告開幕。

侯友宜說，新北到今年11月底止， 65歲以上老年人口已達57萬4714人，占全市人口14.31%。「銀髮俱樂部」可提供長輩各類健康促進活動、預防延緩失能、共餐活動等；「日間照顧」則讓失智、失能長輩白天可以就近在公共托老中心參加活動，使子女得以安心上班。

他也和長者體驗各種延緩衰老的復健運動，並和長者們一起藍染DIY，品嘗專為長者規畫的「癒膳坊」食物，讓老人也能享受吃的快樂。

三峽佳醫公共托老中心由財團法人佳醫健康基金會承辦，公共托老中心具有日間照顧中心及銀髮俱樂部2部分，服務對象除失能者外，也運用Longgood 銀髮族體適能運動軟體、KneeHow（你好）智慧膝力環訓練及癒膳廚房愛料理等活動，協助長者延緩身體退化，促進大腦認知功能，增進長者生活功能與社會參與度。

新北市長侯友宜和長者們一起體驗各項延緩衰老的復健運動。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜和長者們一起體驗各項延緩衰老的復健運動。記者施鴻基／攝影
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長者送給新北市長侯友宜特製藍染作品，侯友宜高興表示要掛在辦公室。記者施鴻基／攝影
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侯友宜

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