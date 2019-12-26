北市稽查寵物食品 23件初檢標示不合格

台北市法務局與動物保護處今天公布今年度稽查市售96件寵物食品結果，其中標示不符合規定共23件，主要問題是未標示「保存期限」及「製造、加工業者之國外廠商資訊等」；法務局指出，要求業者限期改善後都已合格。

動保處今年稽查96件寵物食品包含乾飼料54件，罐頭27件、奶製品7件及零嘴8件等，抽驗內容物，檢測黄麴毒素、三聚氰胺、致病性大腸桿菌、沙門氏菌及重金屬鉛、鎘、汞及砷等，共完成檢驗360項，結果均符合「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」。

除食品內容檢驗外，依動物保護法第22條，寵物食品應標示事項包含品名；淨重、容量、數量或度量等；所使用主要原料、添加物名稱；營養成分及含量；製造、加工業者名稱、地址及電話；保存期限、保存方法及條件；適用寵物種類、方法及其他應注意事項；北市今年度抽查寵物食品標示合格率達76％，不合格者則以未標示「保存期限」及「製造、加工業者之國外廠商資訊等」最多。

動保處表示，凡國內所有製造、加工或輸入的寵物食品都必須向行政院農業委員會辦理申報，飼主可以在購買寵物食品前，可到農委會建置的「農委會寵物食品申報網」查詢（http://petfood.coa.gov.tw/web/），瞭解產品來源產地、加工廠名稱、主要原料、營養成分與添加物等相關資訊。