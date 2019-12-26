北市抽查新成屋定型化契約 給付價款違規多

台北市政府今天公布抽查新成屋買賣定型化契約，10件建案，僅3件全數合格，建商違規事項都跟給付價款有關，法務局建議民眾簽訂契約前，應先確認契約是否符合規定。

北市法務局上午召開「成屋買賣定型化契約查核結果」記者會。法務局表示，為保障民眾買新成屋權益，消保官與地政局從10月至11月間，抽查10件銷售中的新成屋建案所使用定型化契約，僅3件全數合格。

地政局表示，這次查核定型化契約項目包含契約審閱權、買賣標的及價款、付款約定、原設定抵押權處理、貸款處理、賣方瑕疵擔保責任、建物現況確認書等項目。

地政局指出，在「付款約定、原設定抵押權處理、貸款處理一」的違規項目最多，建商違規項目都與給付價款有關，已要求限期改善，至今天為止，有2件改善中，其餘5件已改善完成。

法務局表示，內政部已公布成屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項，地政局官網有提供相關資訊，民眾可上官網查詢，確認契約是否符合規定，也提醒民眾購屋時，應仔細審閱房屋買賣契約內容及附件是否符合應記載及不得記載事項規定，確保權益。

法務局官網也提供「成屋買賣簽約及過戶應注意事項」，供民眾參考。遇消費爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」諮詢。