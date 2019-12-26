親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

提升準確投遞率！郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

北市抽查新成屋定型化契約 給付價款違規多

2019-12-26 11:55中央社 台北26日電

台北市政府今天公布抽查新成屋買賣定型化契約，10件建案，僅3件全數合格，建商違規事項都跟給付價款有關，法務局建議民眾簽訂契約前，應先確認契約是否符合規定。

北市法務局上午召開「成屋買賣定型化契約查核結果」記者會。法務局表示，為保障民眾買新成屋權益，消保官與地政局從10月至11月間，抽查10件銷售中的新成屋建案所使用定型化契約，僅3件全數合格。

地政局表示，這次查核定型化契約項目包含契約審閱權、買賣標的及價款、付款約定、原設定抵押權處理、貸款處理、賣方瑕疵擔保責任、建物現況確認書等項目。

地政局指出，在「付款約定、原設定抵押權處理、貸款處理一」的違規項目最多，建商違規項目都與給付價款有關，已要求限期改善，至今天為止，有2件改善中，其餘5件已改善完成。

法務局表示，內政部已公布成屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項，地政局官網有提供相關資訊，民眾可上官網查詢，確認契約是否符合規定，也提醒民眾購屋時，應仔細審閱房屋買賣契約內容及附件是否符合應記載及不得記載事項規定，確保權益。

法務局官網也提供「成屋買賣簽約及過戶應注意事項」，供民眾參考。遇消費爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」諮詢。

延伸閱讀

預售屋一定比較貴？統計結果打破迷思

買預售屋竟然賺到？這兩都預售較成屋更便宜

實價「門牌全都露」跨出一小步 北市縮小到10...

北市精品店遭持信號彈縱火 警方掌握7車15嫌...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北市稽查寵物食品 23件初檢標示不合格

2019-12-26 12:01

金山魚路古道新風華 蹦火仔、小白鶴陶板等打卡新熱點

2019-12-26 09:57

北市環南市場大瘦身 柯文哲想減攤剩4分之1

2019-12-26 00:04

新北擴大抽查嬰幼用品標示 衣、鞋不合格最多

2019-12-26 00:00

國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57

捐百萬消防衣褲 館長獲表揚

2019-12-25 23:57

萬里蟹豐收 周末推感蟹福袋

2019-12-25 23:52

陽明山巴拉卡公路 下月底才通

2019-12-25 23:30

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58

吳思瑤合體年輕世代奉茶 打出帥哥美女奉茶牌

2019-12-25 21:40

何志偉促軒社成文化資產 賴清德給予高度肯定

2019-12-25 21:15

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

平溪聖誕「老人」踩街 十分遊客搶合照

2019-12-25 19:07

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐發票送春聯

2019-12-25 19:06

淡水老街火車頭變身 穿越時空好浪漫

2019-12-25 19:06

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

通勤族注意！年底活動多 多班公車改道、取消靠站

2019-12-25 14:18

新北推「新住民關懷計畫」 最高醫療補助5萬元

2019-12-25 14:13

麥當勞叔叔台大新竹分院報佳音 捐高階新生兒保溫箱

2019-12-25 13:12

搶修難度高！陽明山巴拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

2019-12-25 12:53

要搶要快！ 周末到萬里可買到限量400份感蟹福袋

2019-12-25 12:19

北市抽驗機關學校食品 6件初檢不合格

2019-12-25 12:06

越南越竹航空河內首航踩線團造訪新北踩點

2019-12-25 10:40

16年前拍下晨泳客 淡水千卷底片攝手如今巧遇影中人

2019-12-25 07:48
看更多

熱門文章

基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

不用再擠5米路 新竹市茄苳向東道路通車

2019-12-25 13:30

愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是經廠商同意公布的

2019-12-26 00:09

新竹北埔老街設遊客中心 首座公有停車場啟用

2019-12-25 12:37

搶修難度高！陽明山巴拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

2019-12-25 12:53

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

桃市將在這18處新建公共化幼兒園 113年前陸續招生

2019-12-25 16:53

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

造福鄉里！故范揚東的家屬 捐贈竹縣首台3百萬救護車

2019-12-25 15:33

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

林智堅瘋一款手機APP 不能一天沒有它

2019-12-25 15:57

南田部落發射探空火箭！ 晉陞：很安全 村民：不放心

2019-12-26 11:53

晉陞自製太空火箭「飛鼠一號」今亮相 軍事專家驚艷！

2019-12-26 12:05

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

苗栗縣衛生所主任可領特別費 縣府修改衛生所組織規程

2019-12-25 23:18

霧台公路冬季限定版 艷麗耶誕紅路邊齊怒放

2019-12-25 15:06

守護杭菊保障消費者！苗栗嚴查農藥殘留超標 不合格銷毀

2019-12-25 20:45

國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57

火箭「飛鼠一號」上架 晉陞：說明釋疑

2019-12-25 23:12

誇張！省道變電箱被貼滿違規廣告 要靠高壓水柱沖下來

2019-12-25 15:13

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

北市環南市場大瘦身 柯文哲想減攤剩4分之1

2019-12-26 00:04

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58

山坡地範圍涉違法開發 土石裸露空拍照一覽無遺

2019-12-25 22:21

警分局長扮耶誕老公公 擦拭街角「反射鏡」保平安

2019-12-25 16:13

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29

五楊高架延伸頭份案 林佳龍：待政院核定

2019-12-25 23:15

張嘉郡布條遭割藍營斥兩套標準 綠營鄉長：依法全處理無偏頗

2019-12-25 15:51

高雄市前金區變電箱短路 爆炸聲後鄰近大樓停電

2019-12-25 14:13

3萬份罷韓提議書 送中選會

2019-12-25 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top