金山魚路古道新風華 蹦火仔、小白鶴陶板等打卡新熱點

新北市金山區公所透過藝術與地方文化結合，在「魚路古道」近承天宮側，繪製「磺火捕魚（蹦火仔）」、「磺港漁火」、「鄭成功降荷」、「燭臺雙嶼」、「金山海濱」、「清水蓮花田及西伯利亞小白鶴」等陶板，並有磺港漁港村落馬賽克磚拼貼牆、瀝青押花鮮豔意象等點綴，讓魚路古道展現新風華。讓青春山海線，可以來一趟金山輕旅行。

金山區公所表示，自清潮開始，新北市金山區（舊制台北縣金山鄉）就是北海岸有名的停靠漁港，當時的漁民於天亮前就出海捕魚，傍晚歸航收獲並迅速用餐後，除留下部分漁獲於金包里街上販售、部分以水路載運至基隆市區，其餘則經由現在的磺港里承天宮一帶出發，徒步經大屯山抵達台北市士林、大稻埕等地販售，「魚路古道」對金山當地漁民的地位及重要性可想而知。

為讓市民朋友更加親近及瞭解漁村在地故事，新北市金山區公所藉台灣電力公司補助「萬金石風貌營造計畫」，於魚路古道海線步道繪設多幅陶板、馬賽克牆，並以豐富的瀝青押花呈現魚路古道新風華。

金山區長陳國欽說，透過藝術與地方文化結合新美學精神，在魚路古道近承天宮側增繪「磺火捕魚（蹦火仔）」、「磺港漁火」、「鄭成功降荷」、「燭臺雙嶼」、「金山海濱」、「清水蓮花田及西伯利亞小白鶴」、「李氏古厝」、「金山三寶」等陶板，並有磺港漁港村落馬賽克磚拼貼牆、瀝青押花鮮豔意象等點綴。

導覽活動時，金山區金美國小校長張瑞松講述老金山及老漁村的歷史故事，古今相遇蹦出新滋味，讓磺港這座傳統漁村增添許多豐富面貌。

金山區公所表示，公所以「青春山海線，金山輕旅行」為行銷主題，整體規畫營造金山區內山線及海線步道，從工程施作、人文歷史討論、選圖、工法、發包至完成，歷時近10個月，硬體面向除改善原有魚路古道鋪面不平整的問題，軟體則增添許多觀光亮點。陶板畫地點在新北市金山區磺港路161號，近北觀處金山遊客中心、獅頭山公園、金山青年活動中心、磺港溫泉公共浴室金銀雙湯。