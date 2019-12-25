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國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57聯合報 記者王敏旭張曼蘋／新北即時報導

新北新埔國小籃球隊日前至台北市參加富鴻盃少年籃球邀請賽，比賽過程中有國小六年級林姓學生不慎跌到，又遭到他校選手踩踏鎖骨，新北市議員劉美芳指出，學校竟未帶學生就醫，要求教育局給交代。

新北教育局指出，帶隊教師經驗不足，未及時安排救護，導致學生單獨返家，確實不當，學校23日接獲消息後進行校安通報，校長已表達歉意，教育局將請學校專案檢討，學生部分已盡力處理保險理賠與醫療，並關心學生學習狀況。

教育局說，學生受傷當下，現場防護員初判沒有脫臼，帶隊老師請隨隊家長陪同就醫，但診所休息，隨隊家長建議到北醫就醫，並由學生家長聯絡，家長請學生先行返家，產生誤會。

劉美芳指出，孩童是每位家長的心頭肉，學校帶學生出門，風險的控管要做周全及完備，主辦方應第一時間按照標準作業流程送醫診治，帶隊的新埔國小更應堅持送醫確認傷勢，但2單位都沒把學生受傷當一回事，均有嚴重疏失。

劉美芳還說，學生受傷後，新埔國小未立即進行校安通報，教育局等單位仍在狀況外，學生受傷後還自行搭乘計程車回板橋就醫，事發後3天學校也未有任何關切，學校安全值得擔憂。

學生家長則表示，原本贊成孩子進入籃球隊，但這次比賽造成對學校信任破滅，真令人心寒及心痛，這樣教育管理對不起所有相信新埔國小的家長們。

劉美芳說，教育局需進行進一步調查及懲處，後續也要全面要求，各校在辦理比賽的安全防護及醫療準備必須足夠，避免相關事件的再次發生。

新北市新埔國小籃球校隊林姓選手比賽跌倒摔傷，造成鎖骨斷裂。圖／劉美芳辦公室提供
新北市新埔國小籃球校隊林姓選手比賽跌倒摔傷，造成鎖骨斷裂。圖／劉美芳辦公室提供
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新北市議員劉美芳與林姓選手家屬召開記者會，表達對校方處理方式的不滿。圖／劉美芳辦...
新北市議員劉美芳與林姓選手家屬召開記者會，表達對校方處理方式的不滿。圖／劉美芳辦公室提供
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教育局計程車

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