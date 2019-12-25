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陽明山巴拉卡公路 下月底才通

2019-12-25 23:30聯合報 記者張世杰／台北報導

巴拉卡公路12月初土石崩塌，預計要明年1月31日前才開放通車。圖／北市新工處提供
巴拉卡公路12月初土石崩塌，預計要明年1月31日前才開放通車。圖／北市新工處提供
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巴拉卡公路12月初土石崩塌，原估最快1個月內搶通，但台北市政府發現，實際需改善面積將近2272平方公尺，比5個籃球場面積還大，預計要到明年1月31日才能開放通車，雖然期間正值上山走春時節，但民眾無法從仰德大道上山至二子坪，去竹子湖、小油坑等不受影響。

前一陣子連日豪雨，陽明山出現邊坡滑落，從陽金公路進入巴拉卡公路後150公尺處，大量土石崩塌，造成道路中斷，現場雙向人車無法通行，北市府緊急調派機具搶通，原估最快1個月搶通。

不過，台北市新工處於12月7日搶通後，考量邊坡與路基仍不穩定，基於避免發生公安疑慮，目前僅開放緊急救災及公務車輛通行，並加速邊坡穩固，預計明年1月31日前才可開放通車。

巴拉卡公路12月初土石崩塌，台北市政府發現，實際需改善面積將近2272平方公尺，...
巴拉卡公路12月初土石崩塌，台北市政府發現，實際需改善面積將近2272平方公尺，比5個籃球場面積還大。圖／北市新工處提供
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從仰德大道上山 無法通往二子坪

台北市新工處解釋，經過實際測算，這次坍方長度約44公尺，需改善面積約2272平方公尺，坍方體積約2185立方公尺，將比5個籃球場面積還大，造成本次搶災工程相當困難。

根據中央氣象局觀測資料，巴拉卡公路地區降雨頻繁，幾乎超過一半的天數在降雨，加上當地山區海拔高達825公尺，氣溫比平地再低約5度，導致搶修人員須冒著低溫及寒雨，惡劣環境讓施工難度增加。

北市新工處指出，目前巴拉卡仍暫時封閉，以致民眾從仰德大道上陽明山，無法通往二子坪，但前往竹子湖、小油坑等景點，則不受影響，北市府會盡快恢復通行。

北市仰德大道竹子湖陽明山

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