親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

為何跟博恩PK做瑜珈膝蓋走路？ 韓國瑜曝原因

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

鼠年即將到來，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，與福容大飯店共同主辦2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4點啟動。為拚人氣，今天耶誕節先請出主角耶誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境，還有乘風破浪駕風帆，晚間並有耶誕女郎演出LED夜光秀，炫麗的舞姿，成為焦點。東北角裝設超過11萬顆燈泡，點亮浪漫台二線。

福隆帆船俱樂部會員，打扮成耶誕老公公在雙溪河口駕風帆馭風而行，鮮紅服裝、逗趣造型，讓現場民眾都覺得萌翻了。接著在福隆遊客中心前蔚藍大道，舉行「燈」場點亮儀式，璀璨美麗的庭園燈景，讓人彷彿置身於童話世界愛情裡，隨後並由一群亮麗耶誕女郎，演出LED夜光秀。

東北角管理處處長陳美秀說，明年2020與「愛妳愛你」諧音近似，因此管理處以山海交響曲為主軸，依東北角景觀及海洋遊憩背景，利用LED霏霓虹、星星燈、燈管、以及洗牆燈、高空探照燈等，裝設超過11萬顆燈泡，分別在「福隆、外澳、壯圍、南方澳」等地遊客中心，打造了浪漫台2線「光環境」，希望藉此讓遊客從元旦迎曙光至農曆年、元宵節、西洋情人節，到東北角有個幸福溫暖過節氣氛。

福隆帆船俱樂部執行長詹麗冠表示，舉辦耶誕老公公駕風帆過節，除推銷福隆迎曙光外，每逢秋冬季節，東北角海岸沿線漂來許多奇奇怪怪垃圾，臺灣有著美麗山海及生態，呼籲大家休閒遊憩同時，更要保護環境。

福隆迎鼠光1月1日凌晨4點在福容大飯店-福隆店「芙蓉廳」及「親水教堂」熱鬧到天明，主辦單位邀請多組表演團體、風潮音樂旗下藝人，ControlT與Cliff克里夫熱力接唱，並由靈鷲山無生道場法師帶領遊客進行平安禪祈福後，在日出時間06:37透過現場連線轉播，與福隆、三仙台及阿里山三地民眾，共同迎接新年第一道曙光。

元旦當天生肖屬鼠之遊客，可於凌晨4時至7時至曙光會場服務台領取吉祥物手機架一個；此外包括靈鷲山無生道場、福隆帆船俱樂部、龍門露營區、鹽寮藍灣、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、福容大飯店福隆店等業者，也推出「鼠」一「鼠」二免費活動及優惠。相關資訊洽東北角官網最新訊息或「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。

耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
分享
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
分享
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
分享
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
分享
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
分享
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
耶誕女郎夜光秀，東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線。圖／東北角管理處提供
分享

福隆迎曙光露營區

延伸閱讀

不改「倩女」本色！王祖賢耶誕新丰采靈氣如故

高市教育局耶誕布置成熱門打卡點 百樣禮物抽獎...

香港耶誕反送中 黑衣蒙面示威者仍在商場聚集

林鄭月娥斥暴徒破壞 使耶誕未能普天同慶

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

吳思瑤合體年輕世代奉茶 打出帥哥美女奉茶牌

2019-12-25 21:40

何志偉促軒社成文化資產 賴清德給予高度肯定

2019-12-25 21:15

平溪聖誕「老人」踩街 十分遊客搶合照

2019-12-25 19:07

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐發票送春聯

2019-12-25 19:06

淡水老街火車頭變身 穿越時空好浪漫

2019-12-25 19:06

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

通勤族注意！年底活動多 多班公車改道、取消靠站

2019-12-25 14:18

新北推「新住民關懷計畫」 最高醫療補助5萬元

2019-12-25 14:13

麥當勞叔叔台大新竹分院報佳音 捐高階新生兒保溫箱

2019-12-25 13:12

搶修難度高！陽明山巴拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

2019-12-25 12:53

要搶要快！ 周末到萬里可買到限量400份感蟹福袋

2019-12-25 12:19

北市抽驗機關學校食品 6件初檢不合格

2019-12-25 12:06

越南越竹航空河內首航踩線團造訪新北踩點

2019-12-25 10:40

16年前拍下晨泳客 淡水千卷底片攝手如今巧遇影中人

2019-12-25 07:48

內湖影視音園區地上權50年權利金9億 議員：太低

2019-12-25 00:03

另類工法克服複雜管線 2社區汙水接管

2019-12-24 23:55

好學橘／退休組學會 「動物爸爸」葉傑生推動保育

2019-12-24 23:53

味全三重新燕廠重提都更過關 侯友宜：按程序審查

2019-12-24 23:51

北市首創條例 強制業者幫外送員投保意外險

2019-12-24 23:43

大坑溪油汙 查到水肥車 開罰求償

2019-12-24 23:20

上任五周年 柯文哲施政滿意度54.7％

2019-12-24 23:03

搶攻選票出奇招 江永昌用3公尺高水晶球吸目光

2019-12-24 19:36

影／請假1小時輔選 侯友宜陪同邱烽堯到市場拜票

2019-12-24 19:34

與林郁方報佳音拜票！馬英九抱小孩不哭鬧 被讚有練過

2019-12-24 19:18

萬里幼兒園辦聖誕闖關 活動所得捐公益

2019-12-24 18:56

企業回饋共餐加菜 淡水油車里辦聖誕派對

2019-12-24 18:55

分享過聖誕 長安國小童募物資助街友

2019-12-24 18:55

菁桐附幼聖誕老人來踩街 遊客搶合照

2019-12-24 18:54

淡蘭古道網路通 悠遊山區更安心

2019-12-24 18:54

人力慢挖埋汙水管線 另類工法改善400戶居民環境

2019-12-24 19:22
看更多

熱門文章

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

不用再擠5米路 新竹市茄苳向東道路通車

2019-12-25 13:30

新竹北埔老街設遊客中心 首座公有停車場啟用

2019-12-25 12:37

基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11

影／麗寶Outlet Mall二期試營運 人潮湧入這區排隊最多

2019-12-25 12:13

台南梅嶺花況預期4年來最美 警方元旦交通疏導看這裡

2019-12-25 09:23

影／清寧橋連接頭份、竹南交通動脈 30日開放機車試行

2019-12-25 12:03

搶修難度高！陽明山巴拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

2019-12-25 12:53

16年前拍下晨泳客 淡水千卷底片攝手如今巧遇影中人

2019-12-25 07:48

造福鄉里！故范揚東的家屬 捐贈竹縣首台3百萬救護車

2019-12-25 15:33

桃市將在這18處新建公共化幼兒園 113年前陸續招生

2019-12-25 16:53

越南越竹航空河內首航踩線團造訪新北踩點

2019-12-25 10:40

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

上任五周年 柯文哲施政滿意度54.7％

2019-12-24 23:03

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

中火生煤超量 撤部分許可證？3度重罰？市府今宣布

2019-12-24 23:23

鄭文燦公布桃園庚子年春聯 30日起免費索取

2019-12-25 10:44

林智堅瘋一款手機APP 不能一天沒有它

2019-12-25 15:57

雷虎小組的故鄉 台南水交社修復3年今開幕

2019-12-25 10:36

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

台中這分局掛巨幅海報宣傳燈會 昨晚點燈成地方焦點

2019-12-25 10:07

要搶要快！ 周末到萬里可買到限量400份感蟹福袋

2019-12-25 12:19

霧台公路冬季限定版 艷麗耶誕紅路邊齊怒放

2019-12-25 15:06

誇張！省道變電箱被貼滿違規廣告 要靠高壓水柱沖下來

2019-12-25 15:13

高雄夢時代跨年晚會搭舞台 今天開始交通管制

2019-12-25 11:55

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

味全三重新燕廠重提都更過關 侯友宜：按程序審查

2019-12-24 23:51

台鐵西部海線雙軌 剩談文-追分40公里未做

2019-12-24 23:21

桃園客家文化館 打造客家花布風廊道陪你過耶誕

2019-12-25 07:49

台中福壽山農場彩色海芋綻放 新年初春好繽紛

2019-12-25 10:15

林右昌政績贏民心 成新生代政治明星

2019-12-24 23:47

南投竹山竹藝燈會 耶誕夜點燈

2019-12-25 00:08

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

馬祖家扶新建兒少館 服務馬祖孩子

2019-12-25 11:32

就職5周年…林右昌「軟硬」兼施 改造基隆

2019-12-24 23:42

內湖影視音園區地上權50年權利金9億 議員：太低

2019-12-25 00:03

高市長照中心 李四川笑說想住

2019-12-24 23:48

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

警分局長扮耶誕老公公 擦拭街角「反射鏡」保平安

2019-12-25 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top