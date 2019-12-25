影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

鼠年即將到來，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，與福容大飯店共同主辦2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4點啟動。為拚人氣，今天耶誕節先請出主角耶誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境，還有乘風破浪駕風帆，晚間並有耶誕女郎演出LED夜光秀，炫麗的舞姿，成為焦點。東北角裝設超過11萬顆燈泡，點亮浪漫台二線。

福隆帆船俱樂部會員，打扮成耶誕老公公在雙溪河口駕風帆馭風而行，鮮紅服裝、逗趣造型，讓現場民眾都覺得萌翻了。接著在福隆遊客中心前蔚藍大道，舉行「燈」場點亮儀式，璀璨美麗的庭園燈景，讓人彷彿置身於童話世界愛情裡，隨後並由一群亮麗耶誕女郎，演出LED夜光秀。

東北角管理處處長陳美秀說，明年2020與「愛妳愛你」諧音近似，因此管理處以山海交響曲為主軸，依東北角景觀及海洋遊憩背景，利用LED霏霓虹、星星燈、燈管、以及洗牆燈、高空探照燈等，裝設超過11萬顆燈泡，分別在「福隆、外澳、壯圍、南方澳」等地遊客中心，打造了浪漫台2線「光環境」，希望藉此讓遊客從元旦迎曙光至農曆年、元宵節、西洋情人節，到東北角有個幸福溫暖過節氣氛。

福隆帆船俱樂部執行長詹麗冠表示，舉辦耶誕老公公駕風帆過節，除推銷福隆迎曙光外，每逢秋冬季節，東北角海岸沿線漂來許多奇奇怪怪垃圾，臺灣有著美麗山海及生態，呼籲大家休閒遊憩同時，更要保護環境。

福隆迎鼠光1月1日凌晨4點在福容大飯店-福隆店「芙蓉廳」及「親水教堂」熱鬧到天明，主辦單位邀請多組表演團體、風潮音樂旗下藝人，ControlT與Cliff克里夫熱力接唱，並由靈鷲山無生道場法師帶領遊客進行平安禪祈福後，在日出時間06:37透過現場連線轉播，與福隆、三仙台及阿里山三地民眾，共同迎接新年第一道曙光。