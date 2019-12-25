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吳思瑤合體年輕世代奉茶 打出帥哥美女奉茶牌

2019-12-25 21:40聯合報 記者張世杰／台北即時報導

力拚連任的民進黨候選人吳思瑤，今天跟時代力量台北市議員黃郁芬、前時代力量發言人吳...
力拚連任的民進黨候選人吳思瑤，今天跟時代力量台北市議員黃郁芬、前時代力量發言人吳崢，一同在北投市場跟民眾奉茶，聖誕裝扮相當吸睛。記者張世杰／攝影
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2020大選倒數，台北市第一選區（北投士林）競爭激烈，搭上聖誕節，民進黨立委候選人吳思瑤今天頭戴聖誕帽，出動選舉利器GoGoBar，並特別妝點聖誕風格，在北投市場向民眾奉茶，時代力量市議員黃郁芬、前時代力量發言人吳崢也到場相挺，「帥哥美女」陣容相當吸睛，也讓不少民眾駐足。

力拚連任的民進黨候選人吳思瑤，這次面對國民黨候選人汪志冰、一邊一國行動黨候選人李婉鈺的雙重夾殺，讓該選區被視為台北市「死亡之組」。

為了跟民眾搏感情，吳思瑤這次選戰推出行動奉茶車GoGoBar，今天趁著聖誕節，加上聖誕裝飾點綴相當應景；吳思瑤笑說，她的GoGoBar已經出動快500場次，這次化身聖誕茶車，向大家遞上聖誕平安茶，感受滿滿正能量。

此外，時代力量市議員黃郁芬、前時代力量發言人吳崢也一同現身助選。黃郁芬向民眾祝聖誕節快樂，並提到吳思瑤是北投最重視在地文化的立委，呼籲大家一定要支持；吳崢也笑說，聖誕佳節跟大家奉茶，吳思瑤跟聖誕茶點一樣，讓人感到溫暖。

對於這次選情是否膠著？吳思瑤表示，她期待這是場正能量的選舉，即便有人一在攻擊她，選情也不受影響，持續以正能量全力以赴，爭取選民支持。

時代力量吳思瑤北投2020選舉2020選舉台北市立委

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