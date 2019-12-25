何志偉促軒社成文化資產 賴清德給予高度肯定
2020大選倒數，台北市第二選區（士林大同）民進黨立委候選人何志偉，今天晚上帶領台北市八大軒社，跟民進黨副總統候選人賴清德進行座談，並訴求爭取協助申請文化資產認定、善用閒置空間等，讓難能可貴的民間技藝文化繼續傳承，賴清德感到敬佩，並分享他擔任台南市長經驗，認為找回過去歷史會感到光榮，也呼籲大家票投守護台灣民主第一品牌的民進黨。
過去軒社配合重大遶境活動，不論是神將的服裝或舞步，或是演奏的北管等，成為非常可貴的民間技藝文化；何志偉今晚於慈聖宮前廣場，舉辦「八大軒社文化復興之夜」，除了邀賴清德進行座談，各軒社代表齊聚一堂，現場也播放八大軒社昔日繁華的紀錄影像。
何志偉表示，大稻埕約自1897年以後，每年農曆5月13日的神明聖誕前後，都會舉辦盛大的遶境活動，從北管戲曲藝陣到神將，都會有八大軒社扮演重要角色，是台灣本土文化與獨特的民間技藝，但隨著社會型態改變，導致軒社文化逐漸凋零，部分軒社已無往日榮景，完全就是赤裸裸的文化斷根。
對於軒社的傳承，何志偉主張，希望爭取協助申請文化資產認定，並給予適當的補主協助文化傳承，且讓相關單位提供合宜的場地，善用閒置空間，為台灣的文化傳承盡一份心。
賴清德聽聞後給予肯定，指宗教就是台灣一切藝術的總和，距離選舉投票剩17天，理論上候選人要去拚，但何志偉選擇跟宗教、文化等地方仕紳們，一起推動宗教文化復興之旅，相當值得敬佩。
賴清德認同何志偉的理念，並指他之前擔任台南市長時，也向文化部爭取過國家無形文化資產，讓地方也很有光榮感，優秀的立委會了解地方資源，並好好發揚光大，何志偉就是值得大家支持的好人選，並呼籲明年票投民進黨，讓2020台灣要贏。
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