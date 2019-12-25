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基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市國道客運將再新增一條路線，明天起泰樂客運1558-B路線將開始試營運，首班車上午7時港西街發車。路線是到安樂區後，從國三轉到國一堤頂交流道至內湖、松山、木柵路線，提供基隆往台北通勤族另一個選擇，試營運期間半價優惠。

基隆港西街發車時間，平日上午7時、10時30分、下午3時40分、4時20分、晚間7時40分；捷運動物園站發車時間，平日上午8時40分、12時、下午5時40分、晚間6時40分、9時20分。收費方式按里程收費，試營運時間全票一律半價。

立法委員蔡適應今晚表示，這條路線與公路總局、台北市政府、業者協商許久，在克服許多困難之後才促成，行經站牌及路線、發車時間在站牌都有明列公布。

蔡適應說，開通一條新路線並不容易，但安樂區居民到內湖、松山的需求一直都在，為了能提供更好的大眾運輸服務，他特別感謝公路總局能同意由泰樂客運在代駛期間開設經內湖、松山的支線，除了可以方便兩地通勤的市民，公總也能在業者代駛期間蒐集相關數據，提供未來該路線正式上路的評估。

蔡適應表示，業者在試營運期間提供半價優惠，歡迎市民多加利用與支持。目前基隆仍有幾條路線變更、創設在公路總局審議中，他會持續積極爭取，提供給市民更便捷的路線。

1558-B明試營運半價，基隆到內湖、松山國道客運增一條，行經站牌及路線公布。記...
1558-B明試營運半價，基隆到內湖、松山國道客運增一條，行經站牌及路線公布。記者游明煌／翻攝
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基隆港蔡適應國道客運

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