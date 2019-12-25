創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

新北市第九選區民進黨立委候選人蔡沐霖近日在永和區成功路一段，掛出與台南市立委第6選區國民黨立委候選人洪秀柱合體看板，但涉嫌未取得授權使用肖像權，洪秀柱已透過律師發存證信函，並要求撤下、公開道歉。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市第九選區民進黨立委候選人蔡沐霖近日在永和區成功路一段，掛出與台南市立委第6選區國民黨立委候選人洪秀柱合體看板，十分引人注目，但也引發爭議，林德福陣營表示，已向警方報案、告發，檢警已介入偵辦，洪秀柱辦公室也提出律師存證信函給蔡沐霖，蔡沐霖陣營表示，已收到洪秀柱律師的存證信函，目前正在與團隊做進一步的討論。

在永和區成功路一段及環河西路一段，近日掛出蔡沐霖與洪秀柱合體的看板，寫著「這次投年輕人一票，還洪秀柱公道！」的標語，並未寫出政黨名稱，僅印著蔡沐霖此次立委選舉號次3號，且剛好就在林德福的競選看板旁邊，路人經過看了都疑惑，還提出「洪秀柱怎麼幫對手陣營輔選？」的疑惑。

蔡沐霖受訪表示，會掛出合體看板，是因為他認同洪秀柱培育青年世代的精神，跟他在青年參政方面有一致看法，雖然不認同洪秀柱的政治理念，但在建設跟年輕世代方面，跟他比較接近，所以才掛出此看板，競選團隊也已收到洪秀柱律師的存證信函，目前正在與團隊做進一步的討論。

林德福陣營表示，在星期四中午左右得知掛看板的訊息，也有前往掛出的地點拍照，且到分局依照程序報案、告發，也已跟洪秀柱團隊聯繫過，確定沒有授權給對方。

洪秀柱律師存證信函指出，蔡沐霖陣營未經授權同意，擅自使用肖像在競選看板，涉及意圖讓同選區國民黨候選人不當選，涉嫌觸犯選罷法第104條，要求蔡沐霖陣營在24小時內全數清除看板，且公開澄清、道歉，若預期未見辦理，將依法訴究。

據了解，是否為黑函待由選監委員認定，有疑似涉嫌違反選罷法第104條的部分，需要由林德福提告，另個資法部分，需由國民黨前黨主席洪秀柱提告。也已約談廣告商與屋主、懸吊布條工人等製作筆錄釐清。