新莊爆水管封街搶修 新北：不影響供水

新莊區福海街與新莊路口約70公分口徑的老舊自來水管線今天下午破損爆裂，導致路面溢流。新北水利局說，水管洩漏不影響附近供水，台水公司已緊急封路搶修，預定明天上午修復。

新北市政府水利局表示，市府已派員到達現場成立前進指揮所，協調水利局、警察局、新莊區公所及自來水公司到現場共同處理。

水利局表示，經自來水公司進行止水作業，已確認洩漏管線、原因及位置，自來水公司評估暫不影響附近住戶供水。今晚8時30分派機具進場開挖搶修，預定明天上午就可修復。目前於新莊路及豐年街口、福海街及景德路口執行交通管制，請民眾提前改道。