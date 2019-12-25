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平溪聖誕「老人」踩街 十分遊客搶合照

2019-12-25 19:07觀天下 記者蕭皓文／平溪報導

十分公托中心阿公阿嬤扮成正港的聖誕「老人」，與十分國小附幼的小朋友和景文科大學生...
十分公托中心阿公阿嬤扮成正港的聖誕「老人」，與十分國小附幼的小朋友和景文科大學生們聖誕踩街，大陣仗也讓遊客們搶合照。 圖／觀天下有線電視提供
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平溪區十分老街是國內重要的國際旅遊景點，十分公托中心今(25)日將阿公阿嬤扮成正港的聖誕「老人」，與十分國小附幼的小朋友和景文科大學生們一同聖誕踩街，大陣仗也讓遊客們搶合照，也讓在地的聖誕觀光成為一大特色。

一粒麥子基金會社工員蔡碧真表示，繼去年將十分公托老人家帶去聖誕踩街造成廣大迴響，今年十分公托中心邀請十分國小附幼孩子們，祖孫一同聖誕踩街，還有景文科大的學生們與長輩一同演奏聖誕歌，不管是阿公或阿嬤，今年的扮像通通反串成老公公，不用特殊化妝就有的慈祥皺紋，組成正港的聖誕「老人」隊伍，老人家活潑的模樣相當可愛。

今天十分里長陳元君與平溪公所主秘簡純楚也加入了遊行隊伍，一行人走出公托中心來到人潮洶湧的十分老街，快樂的聖誕節奏，吸引國際觀光客們的目光，紛紛拿出手機記錄下難得的聖誕氣氛，大家發著糖果餅乾，十分國小附幼的小朋友們也走進店家，給在地居民好暖心的聖誕祝福。

十分里長陳元君表示，孩子們扮成隊伍先鋒的麋鹿，為後方快樂演奏樂器的聖誕「老人」們開路，世代居民間齊心帶來歡樂，讓商家及旅客都感受到過節的氛圍，也希望踩街活動年年舉行，讓難忘聖誕遊行的旅客們明年還能再來共歡。

平溪老街

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