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北市建成新大樓動土 112年啟用老到幼都獲益

2019-12-25 16:18中央社 台北25日電

北市政府指出，北市承德路2段的建成綜合新大樓工程今天動土，新大樓預定民國112年1月啟用營運，內部將設置公共托育家園及老人服務據點、區民活動中心等多項社福設施。

北市府表示，原建成綜合大樓因內部結構體、天花板及地板有腐蝕損壞情形，恐造成民眾安全疑慮，101年被鑑定為高氯離子建物，規劃拆除重建計畫，並在106年11月拆除，大樓新建工程在今天開工動土。

社會局指出，建成綜合新大樓工程斥資新台幣4.8億元，將打造成全新社會福利綜合大樓，建物為地上12樓、地下4樓，內設多項社會福利及公共服務設施，例如1樓為社區公共托育家園及老人活動據點、2樓是區民活動中心、3樓至6樓為身心障礙福利設施。

另外，7樓及11樓為居家托育資源中心、8樓至10樓規劃青少年服務中心、12樓提供給社會福利團體活動使用、地下1樓至4樓是汽機車停車場。

台北市長柯文哲出席「建成綜合大樓新建工程開工動土祈福典禮」時致詞表示，建成綜合新大樓鄰近公園及中山商圈，希望大樓融合周邊景色，外型要美觀、漂亮，才能帶動地方景觀，大樓將設置多項社福設施，服務年齡層從嬰幼兒至長輩。

柯文哲指出，新大樓預計111年10月驗收完工，隔年1月啟用營運，但希望可在他市長任期結束前就讓新大樓開幕營運。他未來要讓大同區舊社區變漂亮，例如赤峰街可規劃為販售打鐵、精工文創品的地點。

北市托育柯文哲

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