標線型人行道放障礙物 大安警強力取締

為使無實體人行道的巷道能人車分流，北市多里配合劃設「標線型人行道」。北市警方今天指出，近來發現大安區私人物品擺放占用巷弄「標線型人行道」情形嚴重，將強力取締執法。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，台北市政府自民國99年起迄今，為使無實體人行道的巷道做到人車分流，以及增加行人步行空間，規劃在巷弄內劃設綠色鋪面「標線型人行道」。

根據台北市交通局資料顯示，大安區共計有53個里配合參與劃設綠色鋪面「標線型人行道」，經大安分局協同各里里長與轄內里民溝通、協調後，目前完成劃設共有49個里。

大安分局指出，近來發現轄內「標線型人行道」遭私有物品占用情形嚴重，有少數民眾為圖一時之便，卻造成用路人行的不便，造成人、車爭道，嚴重影響行人行走安全，進而導致意外事故發生。

為使「標線型人行道」達到使用效益，並提升民眾守法意識，大安分局表示，除每日規劃勤務清除取締外，也協同台北市環保局清潔隊針對轄內「標線型人行道」遭占用的路段，強力取締執法並清除占用巷弄道路的移動式障礙物，像是花盆、紙或雜物等。

大安分局說，108年度迄今已於「標線型人行道」舉發違規停車1萬4247件、堆放妨礙交通物件6件，另勸導改善225處，未來仍將不定時加強清理，以淨化市容及維護用路人行的安全。

為維護大眾用路安全，大安分局表示，已透過各鄰里辦公處佈告欄張貼宣導單，以及使用所屬各派出所跑馬燈宣導，並規劃執法勤務加強勸導取締，彰顯淨化市容和維護行人安全的決心。

大安分局呼籲，民眾勿存僥倖心理而占用巷弄道路，若發現有移動式道路障礙物占用騎樓、「標線型人行道」及道路等情形，請撥打110報案。