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捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

館長陳之漢（左起）獲表揚後，90度向新北市長侯友宜鞠躬致謝。記者王敏旭／攝影
館長陳之漢（左起）獲表揚後，90度向新北市長侯友宜鞠躬致謝。記者王敏旭／攝影
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館長陳之漢多次捐款給弱視機構與軍警消等單位，這次又捐了1百萬購買55件消防衣褲給新北市府，館長今到新北市府接受市長侯友宜表揚後，拿完感謝狀更90度鞠躬，館長還透露，他還會請新北市府協助提供孤兒院名單，繼續捐款。

侯友宜今向9件捐贈救災裝備、救護車及災勘車輛的新北市民及團體表達感謝，侯友宜說，替消防兄弟感謝所有人幫忙，有善心人士的支持警消要更加認真，他也對消防夥伴要求很嚴格。

侯友宜表示，OHCA（到院前心肺功能停止）從存活率3.4%，拚到8.94％現在已超過9％，目前在跟西雅圖拚全世界第一，一個人停止呼吸心跳，第一時間救回來很了不起，那不只有消防，科技設備、醫療體系也要第一時間配合。

另外消防員進入到火場要保護自己，也要全心全意，減少人命損失，侯友宜說，警消的配備仰賴政府資源是緩不濟急，且新北市經費少，人均預算1人4萬多，台北市有6萬多，今獲贈的都是減少傷亡的重要配備。

侯友宜指出，新北今年人口快速成長，在大建設、大開發時代，警消遇到的挑戰更高不會減緩，獲贈消防設施能彌補財政不足，讓警消在應變過程充滿信心。

新北消防局指出，善心人士包括普賢寺住持宗道法師、艋舺龍山寺黃書瑋董事長、館長陳之漢、鶯歌義消分隊顧問林俊傑、大墓公盧國雄董事長、有豐食品陳國顏董事長、勤實佳會計師事務所林佳穎會計師及王陳明珠女士、健豪印刷總經理張訓嘉、台灣柏釧董事長黃錦章以及埔墘福德宮廖榮清主委等人。

新北市長侯友宜（右起）今表揚館長陳之漢夫婦。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（右起）今表揚館長陳之漢夫婦。記者王敏旭／攝影
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侯友宜館長

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