通勤族注意！年底活動多 多班公車改道、取消靠站

年底活動多，因應跨年、元旦升旗典禮等活動，台北市公運處公布多路線公車改道、取消靠站，包含大佳河濱公園、大直美麗華、貓空和總統府周邊區域，公運處呼籲民眾，可多利用鄰近捷運站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響，詳細公車路線調整資訊，可參考公運處官網。

公運處指出，配合「2019 晚安台北半程馬拉松城市交流賽」，12月28日15時30分至21時30分，紅34及市民小巴9路等2線公車將調整行駛動線，取消停靠「八號水門」、「九號水門」、「大佳河濱公園」等3站位。

因應今年推出300秒煙火秀的「美麗華2020跨年演唱會暨煙火施放」，12月31日20時至元旦1時，33、42（含區）、72、208、棕20、藍7及藍20區間車等7線公車調整行駛動線，72、208及藍20區間車取消停靠「敬業四路」往北站位、藍20區間車取消停靠「美麗華」往東站位、棕20路取消停靠「美麗華 （植福）」往東站位，請民眾至鄰近站位候車。

以及「中華民國109年元旦總統府升旗典禮」，將自12月29日至元旦分階段管制總統府周邊道路，公車需配合改道。升旗典禮當日預估將有35條公車路線受影響，並取消停靠19個站位。

另外，12月31日貓空地區自當日18時至元旦2時進行交管，棕15、小10及貓空遊園公車右線，將配合調整行駛動線及取消7處停靠站位，貓空遊園公車左線(指南宮線)提早收班。