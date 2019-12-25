新北推「新住民關懷計畫」 最高醫療補助5萬元

繼「新住民一站式服務」整合市府各機關服務，新北市民政局再推出「愛心大平台-新住民關懷計畫」，協助新住民未加入健保前突發意外或罹病時，能即時補助醫療費用，最高補助5萬元，此計畫將於明年1月1日起實施。

民政局長柯慶忠表示，新住民來台後，除了受雇者可從受雇日參加全民健保外，其餘須居留滿6個月才可參加全民健保。在生活適應輔導班或新住民團體座談中，「提供醫療補助」為新住民最重視問題，因此，藉由「愛心大平台-新住民關懷計畫」的實施，落實對新住民照顧。

為了推行此計畫，民政局媒合宗教團體、新住民協會及市民捐助資源，只要居住新北市的新住民（國人配偶）在未加入健保前，因意外或罹病須自行負擔醫療費用者，可在補助原因發生後2個月內，備妥相關文件到新北任一戶所申辦醫療補助。

同一個案補助金額以申請日起前2個月醫療費用單據為限，經戶所審核後，依自負金額補助醫療費用50%至80%，最高補助5萬元。

目前已有林口竹林山觀音寺及汐止金龍山北峰寺共襄盛舉，分別捐助50萬元、10萬元善款。林山觀音寺董事長吳宗雄表示，秉持觀音菩薩慈悲濟眾精神，除僱用新住民為信眾服務外，春節民俗活動也邀請越南雜技團演出，藉由這次的拋磚引玉，盼讓新住民在台安心生活。

中和的越南籍新住民阮小姐說，新剛來到新環境，語言、文化的適應就很辛苦，若生病無健保就醫，大筆的醫療費用恐將造成個人及家庭的沉重負擔，透過這樣的補助方案，對他們未納保的新住民真的有很大的幫助。