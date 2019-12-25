麥當勞叔叔台大新竹分院報佳音 捐高階新生兒保溫箱
早產兒「朵朵」出生時體重未達1500公克，且有呼吸窘迫、體溫不穩等早產兒常有的併發症，肺部發展也不成熟，需要使用高階的高頻震盪呼吸器維持血液氧氣濃度，幸好年初時「麥當勞叔叔之家慈善基金會」捐贈「重症加護型新生兒保溫箱」給台大醫院新竹分院，讓朵朵能3個月大時就可返家和家人團聚。
台大醫院新竹分院長楊曜旭副表示，台灣每年約18萬位新生兒，其中極低體重、出生體重小於1500公克的新生兒約占了1%左右。換言之，每年約有1700多位小生命才呱呱墜地就需要重症醫療設備，模擬在媽媽體內的環境，幫助他們健康茁壯。
小兒部新生兒科醫師陳麒年表示，朵朵就是剛好遇上這份大禮的幸運兒，在出生後就直接住進重症加護型保溫箱，極低出生體重的早產兒，全身器官都尚未發育成熟，需要更加緊密的追蹤與照顧。
小兒部醫師周安國說，有了這台高階多功能保溫箱，護理人員就不用像以前一樣將寶寶抱進抱出保溫箱量測體重，可直接用內附的體重計；要放置中心靜脈導管或是執行護理措施的時候，也不用將寶寶移出保溫箱，只需要將保溫箱的上蓋上移即可執行，在不需移動孩子的環境下，相對減少失溫與水分散失的風險。
除此之外，該保溫箱還配備了新型的LED黃疸照光燈，可以在極小的範圍內，提供高照度的藍光治療早產兒高膽紅素血症。
麥當勞叔叔之家慈善基金會秘書長蔡金玲表示，基金會在得知台大醫院新竹分院重症加護型保溫箱使用率極高後，繼年初捐贈一台後，在耶誕節再度捐贈一台重症加護型保溫箱及多台兒童輪椅當作耶誕禮物，讓住院治療中的新生兒們得到支持性發展照顧，為台灣的兒童醫療盡一份心力。
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