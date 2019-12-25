麥當勞叔叔台大新竹分院報佳音 捐高階新生兒保溫箱

早產兒「朵朵」出生時體重未達1500公克，且有呼吸窘迫、體溫不穩等早產兒常有的併發症，肺部發展也不成熟，需要使用高階的高頻震盪呼吸器維持血液氧氣濃度，幸好年初時「麥當勞叔叔之家慈善基金會」捐贈「重症加護型新生兒保溫箱」給台大醫院新竹分院，讓朵朵能3個月大時就可返家和家人團聚。

台大醫院新竹分院長楊曜旭副表示，台灣每年約18萬位新生兒，其中極低體重、出生體重小於1500公克的新生兒約占了1%左右。換言之，每年約有1700多位小生命才呱呱墜地就需要重症醫療設備，模擬在媽媽體內的環境，幫助他們健康茁壯。

小兒部新生兒科醫師陳麒年表示，朵朵就是剛好遇上這份大禮的幸運兒，在出生後就直接住進重症加護型保溫箱，極低出生體重的早產兒，全身器官都尚未發育成熟，需要更加緊密的追蹤與照顧。

小兒部醫師周安國說，有了這台高階多功能保溫箱，護理人員就不用像以前一樣將寶寶抱進抱出保溫箱量測體重，可直接用內附的體重計；要放置中心靜脈導管或是執行護理措施的時候，也不用將寶寶移出保溫箱，只需要將保溫箱的上蓋上移即可執行，在不需移動孩子的環境下，相對減少失溫與水分散失的風險。

除此之外，該保溫箱還配備了新型的LED黃疸照光燈，可以在極小的範圍內，提供高照度的藍光治療早產兒高膽紅素血症。