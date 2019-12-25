搶修難度高！陽明山百拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

陽明山要道之一的巴拉卡公路，今年12月初大雨造成土石崩塌，相關單位緊急道路封閉，並評估最快1個月內搶通，不過，台北市新工處今天表示，考量上下邊坡與路基仍不穩定，基於安全目前僅開放緊急救災及公務車輛通行，正在加緊邊坡穩固的搶修作業，預計明年1月31日前可開放通車。

台北市新工處表示，今年12月7日雖已搶通道路，但因巴拉卡公路位於山區，加上時常下雨，邊坡及路基仍不穩定，目前坍方長度約44公尺，上下邊坡高度共約92公尺，改善面積約2272平方公尺，坍方體積約2185立方米，將比5個籃球場面積還大，增加搶災工程的困難度。

台北市新工處指出，根據中央氣象局觀測資料顯示，巴拉卡公路地區降雨頻繁，幾乎超過一半的天數在降雨，且當地屬山區海拔高達825公尺，氣溫比平地再更低約5度，以今年12月7日為例，平地晚上大約還有12、13度的氣溫，但在山上搶修的人員須冒著6度的低溫及寒雨，連日趕工搶修，惡劣的環境使得施工愈加困難以及危險。