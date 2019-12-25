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要搶要快！ 周末到萬里可買到限量400份感蟹福袋

2019-12-25 12:19聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

萬里蟹產季即將進入尾聲，捕蟹船主們為了歡慶萬里蟹豐收，將在年末最後的周末假日（28、29日）推出「生猛萬里蟹限量感蟹福袋」，上午11點在萬里區漁會準時開賣，2天總計限量400份福袋，想品嘗冬天肥美萬里蟹滋味的民眾要把握機會。

漁管處表示，今年東北季風較晚來，又遇上冬季難得一見的好海象，讓捕蟹漁民個個豐收滿載，為了慶祝萬里蟹豐收，並與民眾分享冬天個頭大又肥美的優質萬里蟹，在跨年前最後一個周末，推出限量感蟹福袋，一袋2斤活蟹只要399元，在28、29日上午11點正式開賣，兩天都有200份福袋等民眾搶購。

另外，新北市政府與手信坊共同合作推出的萬里蟹海鮮米餅，將在活動期間免費各送給前50名搶購福袋的民眾（一組福袋配一包米餅），今年還沒吃到最肥美萬里蟹的民眾可不要錯過，錯過只能等明年。

漁管處表示，萬里蟹一年四季皆有產出，又以秋冬螃蟹產量最大、品質最穩定，成為時令食材，民眾除了來參加福袋搶購活動外，也可以到龜吼漁夫市集、富基魚市採買、品嚐萬里蟹等海鮮，

漁管處表示，要到龜吼市場，原需經過玉田路與海景路才能抵達石角停車場，現在特別新闢直達龜吼石角路交通便道，只要5分鐘，就可以步行到龜吼漁夫市集，且配合捕蟹船主感蟹福袋活動，龜吼漁夫市集同樣在本周末有買千送百活動，配合活動攤商有1、15、16、21、31、34、36等7家攤商，讓民眾來漁港吃最新鮮美味的海產。

要到萬里區漁會搶購限量福袋的民眾，可自行開車從國道1號（或3號）大武崙（萬里）出口下，沿台2線往野柳方向前進，於翡翠灣前左轉玉田路，右轉港東路即可抵達萬里區漁會。如要搭乘大眾運輸工具，可選擇國光客運台北車站搭乘1815往金青中心，在野柳站下車。

捕蟹漁民大豐收，忙著整理分級萬里蟹。圖／新北市漁管處提供
捕蟹漁民大豐收，忙著整理分級萬里蟹。圖／新北市漁管處提供
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中華漁業漁船協會會長吳兩成手持新鮮生猛萬里蟹展示，開心邀請民眾來漁港吃最新鮮美味...
中華漁業漁船協會會長吳兩成手持新鮮生猛萬里蟹展示，開心邀請民眾來漁港吃最新鮮美味的海產。圖／新北市漁管處提供
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限量贈送的萬里蟹海鮮米餅，鹹香的滋味讓人一口接一口停不下來。圖／新北市漁管處提供
限量贈送的萬里蟹海鮮米餅，鹹香的滋味讓人一口接一口停不下來。圖／新北市漁管處提供
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萬里蟹福袋

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