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越南越竹航空河內首航踩線團造訪新北踩點

2019-12-25 10:40聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

越南第5大航空公司今天「越竹航空」河內首航踩線團造訪新北，適逢耶誕佳節，剛好造訪新北歡樂耶誕城，感受耶誕歡樂氣氛，也將走訪新北各景點，拓展更多旅遊點。

交通部觀光局統計，去年越南來台旅客逾49萬人次，成長率28%，每月越南直飛台灣航班數有859班次，台、越交流熱絡。市府配合交通部觀光局新南向政策，近年積極參與東南亞國際旅展，去年曾在新北辦台越觀光合作會議

市府觀光旅遊局表示，台灣位在東北亞和東南亞中間地帶，剛好橋接2大區域，近年越南經濟成長起飛，收入提高，帶動出境旅遊人口成長，來台旅客市場極具潛力。首航踩線團由越南河內旅遊業者組成，來台行程大多造訪野柳地質公園及十分老街等地，但其實新北還有許多越南遊客未造訪過的自然資源、人文景觀及節慶活動值得一遊。

「越竹航空」河內首航踩線團造訪新北歡樂耶誕城，欣賞「雙塔一樹」360度多層次立體雷射光雕秀及璀璨耶誕燈飾。團員興奮表示，越南四季如夏，一直想要穿著冬裝體驗耶誕節，沒想到在飛行距離不到3小時的台灣新北就可感受。

除歡樂耶誕城，踩線團也走諺周邊套裝行程，上午到亞諾美精靈國度觀光工廠、鶯歌陶瓷博物館、三峽祖師廟、甘樂文創等地，下午轉往八里欣賞河岸景觀，也將搭乘淡海輕軌，直通量販店購買伴手禮。

越南越竹航空河內首航踩線團造訪新北觀光工廠。圖／新北市觀光旅遊局提供
越南越竹航空河內首航踩線團造訪新北觀光工廠。圖／新北市觀光旅遊局提供
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新北越南東南亞

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