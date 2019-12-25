16年前拍下晨泳客 淡水千卷底片攝手如今巧遇影中人

淡古駐村藝術家程許忠熱愛拍淡水人文風景，16年前在沙崙海水浴場拍下一群晨泳客，這張照片成為他最愛的照片之一，還特別標記起來，沒想到程許忠日前在聚會中認識住在淡水的張新益，聊天過程中意外發現，張新益就是該張照片中晨泳客一員，彼此驚呼「實在太有緣！」程許忠當天將照片送給對方，成為了今年最美的耶誕禮物。

程許忠目前是淡水古蹟博物館的駐村藝術家，是土生土長淡水人，他從高中開始攝影，退伍後愛上底片相機，而且堅持只做淡水的人文紀實影像拍攝，並親手沖洗黑白照片，至今已拍了上千卷的底片。

程許忠回憶起2003年曾到目前已關閉的沙崙海水浴場拍照，當時看到一群剛晨泳結束的泳客，沒想太多便按下快門，對這張照片也印象深刻，因此特別在底片上標註記號；沒想到，程許忠日前在聚會中認識張新益，言談中發現對方就是照片中泳客。

張新益說，當年一起晨泳的朋友已有人先離世，所以看到這張照片，回憶頓時湧上心頭，「可以收到這張照片真的很感動，這是最美的耶誕禮物！」張還笑說，「自己的身材還是不錯嘛！」兩人也相約要找照片中的朋友一起回舊地重拍，重溫晨泳的時光。

程許忠表示，「黑白照片很有魅力又耐看，每張都有故事，也是我交朋友的方式！」程許忠曾經營淡水漁文影像館超過10年，目前是聖約翰科技大學攝影社指導老師，舉辦過多次的攝影展，熟知淡水大小事，目前預計駐村到明年8月。