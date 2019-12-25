親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

罷工犧牲的孩子？ 法國「兒童耶誕返鄉火車」停駛風波

越女疑遭勒斃！警方急尋丈夫 竟在出海口成了浮屍

16年前拍下晨泳客 淡水千卷底片攝手如今巧遇影中人

2019-12-25 07:48聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

淡古駐村藝術家程許忠熱愛拍淡水人文風景，16年前在沙崙海水浴場拍下一群晨泳客，這張照片成為他最愛的照片之一，還特別標記起來，沒想到程許忠日前在聚會中認識住在淡水的張新益，聊天過程中意外發現，張新益就是該張照片中晨泳客一員，彼此驚呼「實在太有緣！」程許忠當天將照片送給對方，成為了今年最美的耶誕禮物。

程許忠目前是淡水古蹟博物館的駐村藝術家，是土生土長淡水人，他從高中開始攝影，退伍後愛上底片相機，而且堅持只做淡水的人文紀實影像拍攝，並親手沖洗黑白照片，至今已拍了上千卷的底片。

程許忠回憶起2003年曾到目前已關閉的沙崙海水浴場拍照，當時看到一群剛晨泳結束的泳客，沒想太多便按下快門，對這張照片也印象深刻，因此特別在底片上標註記號；沒想到，程許忠日前在聚會中認識張新益，言談中發現對方就是照片中泳客。

張新益說，當年一起晨泳的朋友已有人先離世，所以看到這張照片，回憶頓時湧上心頭，「可以收到這張照片真的很感動，這是最美的耶誕禮物！」張還笑說，「自己的身材還是不錯嘛！」兩人也相約要找照片中的朋友一起回舊地重拍，重溫晨泳的時光。

程許忠表示，「黑白照片很有魅力又耐看，每張都有故事，也是我交朋友的方式！」程許忠曾經營淡水漁文影像館超過10年，目前是聖約翰科技大學攝影社指導老師，舉辦過多次的攝影展，熟知淡水大小事，目前預計駐村到明年8月。

淡古館長柏麗梅表示，為了培育國內文創人才，自2013年開始推出藝術家進駐計畫，2015年起更開放文創工作團隊申請駐村，目前為止已有94名藝術家駐村，藝術類型橫跨複合媒材、舞蹈、戲劇、陶藝、音樂等領域。

程許忠（右）16年前在沙崙海水浴場拍下一群晨泳客，沒想到日前在聚會上遇到其中一員...
程許忠（右）16年前在沙崙海水浴場拍下一群晨泳客，沒想到日前在聚會上遇到其中一員，他當天也將照片送給對方，成為了今年最美的耶誕禮物。圖／淡水古蹟博物館提供
分享

淡水藝術家

延伸閱讀

16年前新北沙崙晨泳照 重逢影中人

企業回饋共餐加菜 淡水油車里辦聖誕派對

藝術家隨手拍晨泳照 16年後巧遇影中人

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

內湖影視音園區地上權50年權利金9億 議員：太低

2019-12-25 00:03

另類工法克服複雜管線 2社區汙水接管

2019-12-24 23:55

好學橘／退休組學會 「動物爸爸」葉傑生推動保育

2019-12-24 23:53

味全三重新燕廠重提都更過關 侯友宜：按程序審查

2019-12-24 23:51

北市首創條例 強制業者幫外送員投保意外險

2019-12-24 23:43

大坑溪油汙 查到水肥車 開罰求償

2019-12-24 23:20

上任五周年 柯文哲施政滿意度54.7％

2019-12-24 23:03

搶攻選票出奇招 江永昌用3公尺高水晶球吸目光

2019-12-24 19:36

影／請假1小時輔選 侯友宜陪同邱烽堯到市場拜票

2019-12-24 19:34

與林郁方報佳音拜票！馬英九抱小孩不哭鬧 被讚有練過

2019-12-24 19:18

萬里幼兒園辦聖誕闖關 活動所得捐公益

2019-12-24 18:56

企業回饋共餐加菜 淡水油車里辦聖誕派對

2019-12-24 18:55

分享過聖誕 長安國小童募物資助街友

2019-12-24 18:55

菁桐附幼聖誕老人來踩街 遊客搶合照

2019-12-24 18:54

淡蘭古道網路通 悠遊山區更安心

2019-12-24 18:54

林郁方批拔樁成功是假新聞 林昶佐：從不把里長當樁腳

2019-12-24 16:47

地上權50年9億 議員酸柯文哲：下個市長又來做文章

2019-12-24 16:45

台北市與布拉格締結姊妹市 議員批國名不對等

2019-12-24 16:35

新北黃金小編團隊 畫龍點睛推市政

2019-12-24 14:08

「風帆船」意象設計打造 八里區行政中心今啟用

2019-12-24 12:53

新北醜工程圍籬變網美牆 走在街頭也能美美拍照

2019-12-24 12:10

新北農業局推動秋螢復育 在秋季也能賞螢

2019-12-24 11:01

人力慢挖埋汙水管線 另類工法改善400戶居民環境

2019-12-24 19:22

水肥業者槽車汙染大坑溪 北市要開罰撤照

2019-12-24 13:46
看更多

熱門文章

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

國發會通過桃園捷運綠線延伸中壢可行評估 7.2公里5站

2019-12-24 17:33

嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

2019-12-24 11:06

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3秒成回憶」

2019-12-24 12:25

金門首椿罷免議員案 陳滄江發起連署下架洪允典

2019-12-24 17:31

高雄新建長照中心舒適 連副市長都想「喬」床位

2019-12-24 17:27

耗資4.9億元的AI智慧園區今動土 預計明年10月底竣工

2019-12-24 15:54

選前被國民黨開除黨籍 楊麗香：心中無黨、參選到底

2019-12-24 20:01

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top