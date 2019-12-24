北市首創條例 強制業者幫外送員投保意外險

美食外送商機崛起，外送員成新興職業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市首創外送平台業者管理自治條例草案，議會法規委員會昨首次審查，針對外送員保險，通過外送員可享全天的意外險保障，外送平台業者未履行投保義務前，不得使外送員提供外送服務。為讓自治條例在這會期通過，議會預計再開會一次完成審查，下周送大會二讀。

自治條例草案共16條，第4條強制外送平台業者為外送員投保意外險，因意外傷害致失能或死亡的保險不得低於200萬元；意外傷害醫療保險，實支實付型的最低保險金額3萬元，日額支付型最低保額每日1000元。

因市議員苗博雅的提案版本，保險期間，應至少涵蓋外送服務期間前後一小時。但是部分市議員認為，外送平台現在是變形蟲，非承攬也非雇傭，若確定是雇傭，用勞保即可解決，但有前後一小時的分段式保險，等於鼓勵業者採用承攬關係。

經討論，勞動局長賴香伶認為，不應以承攬或雇傭來認定保險，應全部納入保障，最後議員提議增列不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠，也就是業者須替外送員保意外險。

賴香伶指出，不論外送員是承攬關係或是類勞工狀況，工作職場難以界定，發生事故的時段也難以認定，在保護最大化前提下，業者要幫外送員買全時段契約的商業保險，讓保護做到最大，理賠不受時段限制。

另外，勞動局指出，意外險的保護方式通常不會因為時段、空間而不理賠，而且全時式或分段式的保費差不多，業者不會因為比較貴就不提供保障。

由於曾有外送員上線第二天即發生死亡車禍，昨也通過，外送平台業者未履行投保義務前，不得使外送員提供外送服務。