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影／請假1小時輔選 侯友宜陪同邱烽堯到市場拜票

2019-12-24 19:34聯合報 記者江婉儀／即時報導

新北市長侯友宜今天啟動平日輔選，引起外界注目，下午他請假1小時到中和和平街黃昏市場，陪同國民黨新北市第八選區立委候選人邱烽堯掃街拜票，侯友宜表示，這次力挺邱烽堯，要讓他高票當選，在中央為新北、中和爭取更多建設。　

侯友宜今天下午到黃昏市場掃街，邱烽堯拿著麥克風向來買菜的民眾跟市場攤商打招呼，不少攤商跟民眾熱情與侯友宜握手打招呼，還要求拍照合影，有一個攤商還說：「去年你選（指侯友宜）來我這邊，現在邱烽堯選也來我這邊！」。

但市場要買菜的民眾很多，拜票速度不如想像的快，大約剩下20分鐘時，侯友宜拜票速度慢慢加快，希望能跟每個民眾、攤商推薦邱烽堯，跟在侯友宜身旁的隨扈則表示，侯友宜只有請假一個小時，時間寶貴，結束拜票行程後還要去趕其他市政行程。

侯友宜表示，他今天利用市政工作做完的空檔，請一個小時的假，這個黃昏市場也是很多人都會來，所以他忙完就趕過來　市政跟輔選都要努力做。

至於是否還會有時間在平日輔選？侯友宜說，他還是以市政優先，如果時間調得過來就會幫忙。邱烽堯表示，對於侯友宜平日請假的輔選第一站，就陪同他到和平街黃昏市場掃街拜票，心中是滿滿的感謝。

新北市長侯友宜（右二）今天下午陪同新北市第八選區立委候選人邱烽堯到黃昏市場掃街拜...
新北市長侯友宜（右二）今天下午陪同新北市第八選區立委候選人邱烽堯到黃昏市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜（右一）今天下午陪同新北市第八選區立委候選人邱烽堯到黃昏市場掃街拜...
新北市長侯友宜（右一）今天下午陪同新北市第八選區立委候選人邱烽堯到黃昏市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜（右一）今天下午陪同新北市第八選區立委候選人邱烽堯到黃昏市場掃街拜...
新北市長侯友宜（右一）今天下午陪同新北市第八選區立委候選人邱烽堯到黃昏市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影
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侯友宜拜票

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