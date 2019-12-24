影／請假1小時輔選 侯友宜陪同邱烽堯到市場拜票

新北市長侯友宜今天啟動平日輔選，引起外界注目，下午他請假1小時到中和和平街黃昏市場，陪同國民黨新北市第八選區立委候選人邱烽堯掃街拜票，侯友宜表示，這次力挺邱烽堯，要讓他高票當選，在中央為新北、中和爭取更多建設。

侯友宜今天下午到黃昏市場掃街，邱烽堯拿著麥克風向來買菜的民眾跟市場攤商打招呼，不少攤商跟民眾熱情與侯友宜握手打招呼，還要求拍照合影，有一個攤商還說：「去年你選（指侯友宜）來我這邊，現在邱烽堯選也來我這邊！」。

但市場要買菜的民眾很多，拜票速度不如想像的快，大約剩下20分鐘時，侯友宜拜票速度慢慢加快，希望能跟每個民眾、攤商推薦邱烽堯，跟在侯友宜身旁的隨扈則表示，侯友宜只有請假一個小時，時間寶貴，結束拜票行程後還要去趕其他市政行程。

侯友宜表示，他今天利用市政工作做完的空檔，請一個小時的假，這個黃昏市場也是很多人都會來，所以他忙完就趕過來 市政跟輔選都要努力做。