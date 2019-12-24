人力慢挖埋汙水管線 另類工法改善400戶居民環境

新北市部分地區受限空間狹小或地下管線繁雜，無法進行汙水接管，新北市水利局研議另類工法逐步克服，讓土城區德峰街「皇家特區社區」及學成路「華固新綠洲社區」完成汙水接管，400多戶居民的環境衛生獲得改善。

土城區德峰街2巷33號「皇家特區社區」及學成路101-127號「華固新綠洲社區」400多戶居民，過去因社區周遭地下生活管下複雜，無法進行汙水接管。

因此，社區長期只能利用地下汙水處理設施收集、處理住戶的生活汙水，但操作維護成本及環境衛生等問題仍困擾住戶，儘管2010年2月、2013年5月及2017年6月營建署及水利局皆進行會勘及試挖，但仍因管線繁雜無法解決。

最後經水利局積極協調民生管線事業單位配合管線遷移，並多次至現場勘查、研議可行路徑及工法，屬於水利局「板橋地區汙水下水道系統第二期實施計畫」範圍的華固新綠洲社區，終在今年12月9日完成汙水接管。

而屬內政部營建署代辦「中和地區汙水下水道系統第一期實施計畫」的皇家特區社區，因巷弄僅2公尺寬，下方不僅有各大民生管線及雨水涵管通過，再加上出水口深度僅1.5公尺，與各管線高程衝突。

為避免破壞民生管線，水利局以人工試挖測量各管線走向及高程，並用人力慢挖方式埋設約20公尺的汙水管線，計畫穿越管線障礙下方完成接管，若順利即可立即進行用戶接管。