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人力慢挖埋汙水管線 另類工法改善400戶居民環境

2019-12-24 19:22聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市部分地區受限空間狹小或地下管線繁雜，無法進行汙水接管，新北市水利局研議另類工法逐步克服，讓土城區德峰街「皇家特區社區」及學成路「華固新綠洲社區」完成汙水接管，400多戶居民的環境衛生獲得改善。

土城區德峰街2巷33號「皇家特區社區」及學成路101-127號「華固新綠洲社區」400多戶居民，過去因社區周遭地下生活管下複雜，無法進行汙水接管。

因此，社區長期只能利用地下汙水處理設施收集、處理住戶的生活汙水，但操作維護成本及環境衛生等問題仍困擾住戶，儘管2010年2月、2013年5月及2017年6月營建署及水利局皆進行會勘及試挖，但仍因管線繁雜無法解決。

最後經水利局積極協調民生管線事業單位配合管線遷移，並多次至現場勘查、研議可行路徑及工法，屬於水利局「板橋地區汙水下水道系統第二期實施計畫」範圍的華固新綠洲社區，終在今年12月9日完成汙水接管。

而屬內政部營建署代辦「中和地區汙水下水道系統第一期實施計畫」的皇家特區社區，因巷弄僅2公尺寬，下方不僅有各大民生管線及雨水涵管通過，再加上出水口深度僅1.5公尺，與各管線高程衝突。

為避免破壞民生管線，水利局以人工試挖測量各管線走向及高程，並用人力慢挖方式埋設約20公尺的汙水管線，計畫穿越管線障礙下方完成接管，若順利即可立即進行用戶接管。

水利局表示，目前土城地區在營建署與水利局共同努力下，汙水下水道用戶接管率已達55.92％。前期實施計畫標案內減做的未納戶，也將陸續進行清查，同時向營建署爭取汙水建設經費，絕不放棄任何未納戶，繼續推動汙水下水道用戶接管建設。

水利局研議另類工法改善土城皇家特區社區及華固新綠洲社區，400多戶居民的環境衛生...
水利局研議另類工法改善土城皇家特區社區及華固新綠洲社區，400多戶居民的環境衛生。圖／新北市水利局提供
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水利局以人力慢挖方式埋設汙水管線，計畫穿越管線障礙下方完成接管，若順利即可進行接...
水利局以人力慢挖方式埋設汙水管線，計畫穿越管線障礙下方完成接管，若順利即可進行接管。圖／新北市水利局提供
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華固新綠洲社區在水利局多次現場勘查、研議另類工法後完成汙水接管。圖／新北市水利局...
華固新綠洲社區在水利局多次現場勘查、研議另類工法後完成汙水接管。圖／新北市水利局提供
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