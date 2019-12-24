台北跨年晚會31日登場 信義區三階段交管

往年台北跨年晚會人潮四方湧入，擠滿市府前廣場，維安充滿危機。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」31日登場，台北市警察局交通警察大隊表示，信義區市府路周遭自即日起至明年1月2日將交管，此外，跨年晚會當天將實施三階段交通管制。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，台北市政府將於民國108年12月31日晚間6時30分至109年1月1日凌晨1時，於市政府前廣場舉辦「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」，預估將吸引數十萬民眾共襄盛舉，為維護活動交通秩序與安全，將配合主辦單位執行相關交通管制措施。

「舞台搭設及拆除」期間，市府路（松壽、松高路區間）東側五車道自即日起至12月25日中午12時止封閉；緊接著，12月25日中午12時起至12月27日凌晨1時止，市府路（松壽、松高路區間）東側五車道封閉、新仁愛路全線封閉；12月27日凌晨1時起至明年1月2日上午7時止，市府路（松壽、松高路區間）及新仁愛路全線封閉。

交通警察大隊指出，12月31日跨年晚會當天將實施三階段交通管制。首先，第一階段為12月31日晚間7時至8時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，區域內車輛只出不進。

其次，第二階段為12月31日晚間8時至10時，除第一階段管制範圍外，還擴大至逸仙路及仁愛路以東區域，管制區內禁止車輛進出。

最後，第三階段為12月31日晚間10時至109年1月1日凌晨3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路與莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制區內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

交通警察大隊表示，為因應上述管制措施，包括基隆高架道路、環東/堤頂大道、信義快速道路、市民高架道路將於12月31日晚間10時起實施交通管制，提醒用路人注意。

同時，因活動當晚適逢下班車潮，呼籲民眾開車避免行經管制區域周邊，並建議東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路；南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路。