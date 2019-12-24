萬里幼兒園辦聖誕闖關 活動所得捐公益

萬里幼兒園舉辦聖誕活動，讓小朋友們發揮創意設計闖關關卡，園遊會收入扣除成本將會全數捐給芥菜種會。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 今(24)日是平安夜，新北市立萬里幼兒園特別舉辦聖誕活動，活動中除了有孩子們超萌可愛的舞蹈表演，主題為「小小生活家」，要讓小朋友們融入課程所學與日常生活所需，發揮創意設計闖關關卡，園遊會收入扣除成本將會全數捐給芥菜種會，小朋友要用自己的力量幫助更多弱勢的學童。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，這次老師規劃活動特別帶入平時裡小朋友學到的課程，還有園遊會裡的關卡都是小朋友自己設計，最後活動所得要捐給芥菜種會，要讓小朋友知道，雖然自己還小，卻也是可以應用小小的力量，給弱勢的小朋友大大的幫助。

闖關遊戲時間一到，每一位小朋友都迫不及待要帶著爸爸媽們到自己班級的關卡展現成果，還有老師們還找來兩台學生們最愛的棉花糖機，現場就用沙士糖與可樂糖做出一支支的棉花糖，也讓孩子知道棉花糖的製作原理，而市議員張錦豪更是一起體驗孩子們的闖關遊戲，感受有別於跑行程的親子歡樂時光。

市議員張錦豪說，聖誕節前夕，特別來跟萬里幼兒園到小朋友共度愉快的時光，試著闖孩子們自己設計的關卡，感覺親子一起在充滿感恩的日子共同體驗歡樂的親子時光是最好不過，也將支持鼓勵萬里地區的幼童到小學、國中萬里課程、活動多元、資源更充足，創造好的教育環境，讓學生在地就學根留家鄉。

在聖誕節前夕，平安夜的這一天，萬里幼兒園的小朋友，辦活動又唱又跳帶來佳音，還有用自己的創意設計關卡，也運用平時所學來解決難題闖過每一關，最後各個關卡與攤位獲得的收入還可以幫助到需要幫助的人，萬里幼兒園期待用不一樣的慶祝方式讓孩子知道，幫助他人不分年紀，只要有心，也是可以應用小小的力量，給弱勢大大的幫助。