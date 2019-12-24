分享過聖誕 長安國小童募物資助街友

汐止長安國小發起勸募活動，由學生們送物資做愛心，帶著罐頭、白米或是保暖衣物等生活物資，捐出來要幫助街友。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 聖誕節到了，不等聖誕老公公發禮物，汐止長安國小發起勸募活動，由學生們送物資做愛心，今(24)日小朋友帶著罐頭、白米或是保暖衣物等生活物資，捐出來要幫助街友，過一個感恩的聖誕節。

一大早全校師生在五守樓集合，要過一個不一樣的聖誕節，長安國小今年和人生百味建構協會合作，一起辦理勸募活動，募集乾糧、清潔用品、回收衣物，要將募集的物資幫助街友，當天小朋友帶著麵條、罐頭、白米等乾糧，也有人是帶著香皂或是保暖衣物來，希望可以幫助需要幫助的人，一會兒工夫，就堆成了一座小山。

長安國小校長包志強表示，聖誕節是一個感恩的活動，讓孩子學習分享、感恩，也是一種素養，今天舉辦這個活動，讓孩子不止透過演戲、回家做親子討論，也能夠實踐在生活行為當中。今天孩子準備非常多的東西，已經超乎我們原來所預期的，不止分享衣服、還有一些日常用品，貼近需要的人的需求，這個種子的點燃，對於未來孩子非常重要，雖然，他們現在年紀小，但是也能做的到感恩跟分享。

小朋友說很喜歡這個活動，是因為可以透過演戲把愛分給需要的人，那我今天帶了米來送給需要幫助的人。我喜歡今天的耶誕活動，因為可以幫助很多人，讓他們能好好的生活下去，擁有各種自己的東西。

先透過上課及話劇表演，讓孩子們了解如何幫助別人，當天全校近五百位學生捐出街友所需要的物資，再加上里長及熱心老師家長，這滿滿的愛心物資，交由人生百味建構協會，要送給需要的人，透過活動，孩子學會分享與感恩，過一個不一樣的聖誕節。